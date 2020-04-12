الامارات | 8100 فحص يومي للكشف عن «كورونا» في 14 مركزاً للمسح من المركبة

شكرا لقرائتكم خبر عن 8100 فحص يومي للكشف عن «كورونا» في 14 مركزاً للمسح من المركبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدير شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) 14 مركزاً للكشف عن فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، من المركبة في مختلف إمارات الدولة، مجهزة وفقاً لأعلى المعايير، ومزودة بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها دولة الإمارات للسيطرة على تفشّي فيروس «كورونا»، حيث تستقبل هذه المراكز أكثر من 8100 شخص يومياً.

وتفصيلاً، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»، راشد القبيسي، أن مراكز المسح من السيارة تم تزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، وبـ630 من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة «صحة»، تم تدريبهم وتأهيلهم وفقاً لأعلى المعايير، يؤدون واجبهم في خدمة أفراد المجتمع بمختلف إمارات الدولة، بحيث يتم إجراء الفحوص اللازمة خلال دقائق.

وتبدأ آلية الخدمة بمجرد الدخول إلى منطقة المركز، حيث يبث المركز رسائل عبر الراديو على موجة إف إم 9805، لتوجيه متلقي الخدمة للدخول إلى المسار المحدد بمركز الفحص.

وتتضمن الخدمة عدم تلامس طالب المسح مع أي شخص من مقدمي الخدمة، كما أنه لا يترجل من سيارته أثناء إجراء الفحص، حيث يطهر يديه بالكحول، ثم يضع الهوية في القارئ الإلكتروني، ويتم تسجيله، ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية لأخذ المسحة من الأنف، ويترك المركز في غضون دقيقتين، وخلال 48 ساعة يتسلم متلقي الخدمة رسالة نصية على هاتفه بنتيجة الفحص، أو يمكن معرفتها عبر تطبيق شركة «صحة».

من جانبها، أشارت مدير مركز المسح من المركبة في منطقة الباهية بأبوظبي، الدكتورة حصة الظفيري، إلى أن المركز منذ افتتاحه، الأحد الماضي، شهد إقبالاً كبيراً من المراجعين، حيث بلغ عدد المراجعين الذين تم فحصهم خلال خمسة أيام، 3000 مراجع، وإجراء 7000 فحص للمراجعين في مدينة زايد الرياضية حتى الخميس الماضي، مؤكدة على ضرورة حجز المواعيد مسبقاً.

وقالت الظفيري: «نقل العينات يتم في نهاية كل يوم عمل بطرق وقائية عالية جداً، لعدم نقل العدوى للعاملين الذين ينقلونها عن طريق صناديق مبردة تابعة لشركة «صحة» مخصصة لذلك، وإرسالها للمختبرات، ومن ثم فحصها والتواصل مع المراجعين، وإعلامهم بالنتيجة ما بين ثلاثة وخمسة أيام، باستثناء الحالات الطارئة التي تعاني أمراضاً مزمنة، أو مخالطين لحالات مصابة تستغرق النتيجة أقل من يومين».

وكشفت عن وجود فحص دوري، أسبوعياً، لجميع الكوادر الطبية والفنية والإدارية والعاملة في المركز، والبالغ عددهم في كل مركز 60 شخصاً، إضافة إلى 14 متطوعاً في كل مركز، لضمان سلامة الموظفين والمراجعين، والحفاظ على التباعد الجسدي للجميع، إضافة إلى التعقيم اليومي في نهاية اليوم، لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأوضحت الظفيري، أن عملية التسجيل لحجز موعد لإجراء عملية الكشف عن فيروس كورونا المستجد، عبر خدمة استجابة على الرقم 8001717 والتطبيق الذكي لشركة «صحة».

وأشارت إلى أن الأولوية في إجراء الفحص ستعطي لمن لديهم أعراض مرضية، وإلى كبار المواطنين، والحوامل، ولمن لديهم أمراض مزمنة، أما الراغبون في إجراء الفحص عن الفيروس للاطمئنان فقط، فإن إجراء الكشف سيكون بكلفة قدرها 370 درهماً، يتم دفعها إلكترونياً من خلال تطبيق شركة «صحة».

إلى ذلك، قال مدير مركز المسح الوطني من المركبة في ميناء راشد بدبي، الدكتور مهنا جميل حسن، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المركز يستوعب 500 شخص يومياً، من الراغبين في الفحص».

وأفاد منسق مركز ميناء راشد للمسح الوطني، عبدالله الطنيجي، أن المركز يضم نحو 10 متطوعين من مختلف الجنسيات، معظمهم من الكادر النسائي، يعملون على قسمين رئيسين، الأول هو البوابة الرئيسة، حيث يساعدون الكادر الطبي والتمريضي في توجيه المركبات للمسارات المطلوبة، والقسم الثاني، ترتكز مهامه الأساسية داخل الخيمة، إذ يقومون بإدخال بيانات المرضى، ومساعدتهم، والرد على استفساراتهم.

وأكد متطوعون مواطنون ومقيمون لـ«الإمارات اليوم» أن مشاركتهم تأتي رداً لجميل الإمارات عليهم، الأمر الذي جعل لزاماً عليهم الوقوف إلى جانبها في مثل هذه الأزمة، التي تتطلب جهد كل فرد من أفراد المجتمع.

من جانبه، أعلن مدير مركز المسح الطبي في إمارة أم القيوين، الدكتور سيف الحمادي، افتتاح مركز المسح الطبي بالإمارة، صباح أمس، حيث سيتم العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ10 صباحاً إلى السادسة مساءً.

وأوضح أنه يتم تركيز الاستقبال على أربع فئات، هي: كبار السن، والنساء الحوامل، وأصحاب الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة، وهي فئات معفاة من الرسوم.

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وأضاف أن آلية الفحص في المركز تمر بثلاث خطوات، تبدأ من تقييم وفرز المركبات من الجهة الأمامية، وتوزيعها حسب المسارات المتوافرة في المركز، وثانياً يتم تسجيل الشخص من خلال إدخال بطاقة الهوية في جهاز التسجيل، وثالثاً إجراء الفحص من خلال أخذ مسحة طبية من الأنف، وقياس حرارة كل شخص في المركبة.

وأفادت طبيب استشاري مدير مركز الفحص الوطني بفرع الفجيرة، الدكتورة فتحية العوضي، بأن الطاقة الاستيعابية للمركز في اليوم الواحد 600 مركبة، في كل مركبة ثلاثة أشخاص فقط، مشيرةً إلى أن المركز يستقبل المركبات يومياً من الساعة الـ10 صباحاً إلى السادسة مساءً.

ونوهت العوضي بأن مركز الفجيرة سيشمل المنطقة الشرقية بمدنها التابعة لإمارتي الفجيرة والشارقة، لافتة إلى أنه سيتم تغيير موعد استقبال المركبات لأوقات أخرى تناسب شهر رمضان الفضيل في حال ظل المركز مستمراً.

إلى ذلك، أكد مدير مركز الشارقة للمسح الوطني، أحمد علي النيادي، أن المركز الوطني للمسح يضم أربعة مسارات لفحص المراجعين من المركبات.

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز يومياً تزيد على 500 عينة يتم فحصهم، لافتاً إلى أن نتائج الفحص تكون من 48 ساعة إلى خمسة أيام بحد أقصى من تاريخ أخذ العينة، ويتم إرسالها برسائل نصية إلى المفحوصين.

بدوره، أكد مدير مركز عجمان للمسح الوطني، الدكتور عبدالله عبيد المطروشي، أن يحتوي على ستة أطباء، وستة أشخاص للاستقبال، و14 ممرضاً و20 متطوعاً. وأكد أن العدد المتوقع من الفحص اليومي للمراجعين يصل إلى 600 فحص، ولكن هناك توجيهات برفع الطاقة الاستيعابية إن احتاج الأمر.

أماكن المراكز

قال الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية بـ«صحة»، محمد حواس الصديد، إن «إمارة أبوظبي تضم سبعة مراكز لـ(صحة) للمسح من السيارة، منها ثلاثة مراكز في مدينة أبوظبي والوثبة والباهية، ومركزان في مدينة العين، أحدهما في منطقة عشارج، والآخر في الهيلي، ويقدم كل مركز من هذه المراكز خدماته لـ600 مراجع، وتعمل من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً، من الأحد إلى الخميس، كما تم افتتاح مركزين في منطقة الظفرة، في مدينتي زايد وغياثي، يقدمان خدماتهما طوال أيام الأسبوع، وعلى فترتين من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً، ومن الساعة الرابعة عصراً إلى الثامنة مساءً، ماعدا يوم الجمعة، ويوفران الكشف لـ800 شخص يومياً. وأشار إلى وجود سبعة مراكز أخرى للمسح الوطني، اثنان في دبي، في كل من ميناء راشد، وفي منطقة الخوانيج، ومركز في كل من الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، ويقدم كل مركز منها خدماته لـ500 شخص يومياً.

4

فئات مستثناة من دفع رسوم المسح الطبي.

600

مركبة يومياً طاقة مركز الفجيرة للكشف عن فيروس «كورونا».

500

فحص يومي بمركز المسح الوطني بالشارقة و600 في عجمان.