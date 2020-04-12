«صحة دبي» تبدأ استخدام بلازما الدم لعلاج مصابي «كورونا»

أعلنت هيئة الصحة بدبي أنها في إطار اعتماد دولة الإمارات استخدام بلازما الدم لعلاج مرضى كورونا المستجد "كوفيد-19" ستبدأ خلال الأسبوع الجاري استخدام بلازما الدم لدى المرضى المتعافين من فيروس كورنا لعلاج مرضى الحالات الحرجة المصابين بالفيروس نفسه، وذلك بعد ثبوت الكفاءة السريرية لهذا العلاج.

أعلن ذلك الدكتور يونس كاظم، مدير مؤسسة دبي للرعاية الصحية بهيئة الصحة بدبي، لافتاً إلى أن الهيئة أدخلت بروتوكول هذا النوع من العلاج في مستشفياتها ومستشفيات القطاع الصحي الخاص في دبي، في خطوة مهمة للحد من مخاطر كورونا، والتسريع في علاج المصابين به.

وقال إن عدداً من الأطباء في هيئة الصحة بدبي ومن مختلف التخصصات الطبية وضعوا بروتوكول العلاج باستخدام بلازما الدم، وفقا للمعايير العالمية والأصول الطبية والمهنية المعمول بها دولياً فيما تم تحديد شروط التبرع بهذا النوع من البلازما وتحديد المرضى الذين سيتلقون هذا النوع من العلاج.

وأوضح أن «صحة دبي» استندت في هذه الخطوة إلى النتائج العلمية والطبية، التي أكدت احتواء بلازما الدم لدى المتعافين من فيروس كورونا على عدد كبير من الأجسام المناعية التي تسهم في دعم وتعزيز القوة المناعية للمريض الذي يعاني من مضاعفات الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وأشار كاظم إلى الدلائل العلمية والتوصيات الصادرة في هذا الشأن عن هيئة الغذاء والدواء الأميركية والتي تدفع بأن استخدام بلازما الدم في العلاج ساهم في تعجيل شفاء المرضى وساعد كثيراً في انخفاض عدد الأيام التي يقضيها المرضى في المستشفيات.

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الصحة بدبي على المستويين الوقائي والعلاجي حيث تعمل الكوادر الطبية في الهيئة بكل ما لديها من خبرات وإمكانيات لتوفير مناخ الاستشفاء الأفضل والرعاية الطبية المتكاملة، التي تكفل الحد من أية أثار جانبية محتملة لدى مرضى كورونا، إلى جانب تسريع عملية الشفاء، وإعادة المصابين إلى حياتهم الطبيعية.