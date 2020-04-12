«معاً نحن بخير» يدعم أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة في أبوظبي

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً - تقديم الدعم اللازم لأولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة في أبوظبي والمتضررين نتيجة الظروف الصحية والاقتصادية الراهنة من خلال برنامجها «معاً نحن بخير» وذلك عبر تقديم طلب للحصول على دعم لدفع الأقساط المدرسية أو الحصول على أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة لوحية.

ويستطيع أولياء الأمور ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم، الاتصال بالخط الساخن المجاني على الرقم 800-3088 أو عن طريق الموقع الإلكتروني togetherwearegood.ae، علماً بأن آخر موعد لتسلم طلباتهم 23 أبريل الجاري.

وسيقدم الدعم الخاص بدفع رسوم المدارس من المساهمات المالية الواردة لبرنامج «معاً نحن بخير» إضافة إلى توفير التجهيزات الأساسية للطلاب واللازمة للتعلم عن بُعد مثل الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وذلك في إطار التعاون بين هيئة المساهمات المجتمعية -معاً ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ADEK.

ويعد التعليم عن بُعد أمراً بالغ الأهمية الآن لذا تدعو هيئة معاً مجتمع أبوظبي إلى المساهمة بتقديم أي أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة لوحية زائدة عن حاجة أفراده لتستفيد منها الأسر المحتاجة في مواصلة تعليم أطفالها من دون انقطاع.

ويمكن للراغبين في المساهمة الاتصال على الخط الساخن المجاني نفسه أو زيارة الموقع المخصص لتقديم المساهمات.

ويهدف برنامج «معاً نحن بخير» لتوجيه المساعدات المالية من الأموال الواردة لدعم العائلات المتضررة خلال هذه الفترة الاستثنائية، ويتم البدء بالتعليم كأول المجالات الرئيسة، ومن ثم سيواصل البرنامج دعم الأسر والأفراد التي تحتاج لمساعدة صحية، وتقديم الإمدادات الغذائية، بالإضافة إلى احتياجات المعيشة الأساسية التي تشمل توفير المأوى، ودفع إيجار المنازل، وتوفير الرحلات الجوية للعودة للوطن الأم خلال الفترة القادمة.

وتندرج المساعدة في دفع الرسوم المدرسية ضمن حزمة الدعم التي أتاحتها دائرة التعليم والمعرفة للأسر من خلال توفير الأجهزة اللوحية وأدوات التعلم عن بُعد، إلى جانب تقديم الدعم لتدريس أبناء العاملين في خطوط الدفاع الأولى من الكادر الطبي والممرضين العاملين في خطوط الدفاع الأولى خلال هذه الأزمة.

وقالت معالي سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة: «باعتبارنا الجهة المنظمة لقطاع التعليم في إمارة أبوظبي فنحن ملتزمون بحماية الحقوق الأساسية للأطفال في الحصول على تعليم جيد في جميع الظروف، ونعمل بتفان لضمان استدامة القطاع التعليمي في الإمارة بما يسمح لمدارسنا باستقبال الطلاب مرة أخرى في الفصول الدراسية بعد انتهاء هذه الأزمة».

وأضافت: «ندرك أنه في الظروف الحالية قد تحتاج بعض العائلات إلى الدعم، إذ قد يواجه بعض الآباء تحديات في دفع الرسوم المدرسية بسبب فقدان مؤقت لوظائفهم لذا نرى أنه من الضروري أن نساعدهم وندعمهم خلال هذه الأوقات الاستثنائية».

كانت دائرة التعليم والمعرفة في بداية مرحلة التعليم عن بُعد، قد زودت العديد من المدارس والأسر بآلاف الأجهزة والمواد التدريبية عبر الإنترنت والموارد التعليمية المكثفة.. كما أطلقت الأسبوع الماضي، بالشراكة مع جامعة زايد، مبادرة تعليمية خاصة لأبناء الطاقم الطبي العاملين في الخطوط الأمامية في مدينة الشيخ خليفة الطبية.

وأوضحت معالي سارة مسلم أن الشراكة مع برنامج «معاً نحن بخير» أداة فاعلة لإحداث الأثر الاجتماعي المطلوب خلال هذه المرحلة وهي تجسد مثالاً حياً للتماسك المجتمعي الذي نتطلع للاستمرار بدعمه.

وقالت سعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية -معاً: «هذه المبادرة هي أحد المجالات التي نوجه لها المساهمات الواردة للبرنامج والتي سيكون لها تأثير حقيقي في المجتمع، عبر تقديم المساعدات المباشرة للعائلات التي تضررت خلال هذه الفترة في أبوظبي وأبدى أفراد المجتمع في أبوظبي استجابة رائعة وقدموا خير مثال على روح التعاون لحل جميع المشاكل ومد يد العون لمن يحتاجها، لنكون جميعاً بخير».

وأضافت: «أشعر بالفخر والسعادة من كرم الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء أبوظبي الذين أسهموا في برنامج «معاً نحن بخير»، ومازلنا نتلقى يومياً مساهمات من جميع القطاعات - العامة والخاصة على حد سواء - ونحن نقدر كل مساهمة تصلنا ونشكر من قدمها.. مشيرة إلى أن المساهمات قد تحدث أثراً حقيقياً في حياة الناس المتضررين في جميع أنحاء الإمارة».

ولمعرفة معايير الحصول على الدعم والمساعدة بخصوص الرسوم والتجهيزات اللازمة للتعلم عن بُعد، أو إن كان لديك أجهزة ترغب في المساهمة بها يرجى الاتصال على الرقم المجاني 800-3088 أو زيارة الموقع الإلكتروني: togetherwearegood.ae.

ويمكن للمشاركين الراغبين في المساهمة مالياً إرسال رسائل نصية قصيرة إلى 6670 بقيمة1000 درهم، أو إلى 6678 بقيمة 500 درهم، أو إلى6683 بقيمة 100 درهم، أو إلى 6658 بقيمة 50 درهماً، كما يمكنهم الاتصال على رقم 8005-MAAN للتطوع والمساهمات العينية، أو للمساهمات المالية التي تزيد على 1000درهم أو إرسال رسائل على الواتس أب على 0543055366، للمساهمات العينية من المعدات والمباني والخدمات والمساهمة بالوقت بالإضافة إلى التطوع من قبل الخبراء.