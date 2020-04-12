الامارات | بالفيديو.. 7 خطوات لحصول "المقيم" على وظيفة عبر سوق العمل الافتراضية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. 7 خطوات لحصول "المقيم" على وظيفة عبر سوق العمل الافتراضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت "الإمارات اليوم" عددا كبيرا من الوظائف "الفورية" المتاحة على سوق العمل الافتراضية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، والمخصصة لغير المواطنين (المقيمين) الذين تأثرت جهات عملهم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس (كوفيد – 19) المعروف باسم "كورونا المستجد".

ومثّلت غالبية الشواغر المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للسوق الافتراضية، عشرات المهن والوظائف المتنوعة ضمن 19 قطاع عمل، إذ تنوعت الوظائف ما بين فرص عمل دائمة وأخرى بعقود "مؤقتة" تصل إلى 6 شهور، فيما تراوحت الرواتب المعلنة للوظائف المتاحة ما بين 3 إلى 10 آلاف درهم شهرياً.

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ووفقاً لمنصة سوق العمل الافتراضية، يمكن للمقيم التقدم للحصول على الوظيفة أو الشاغر من خلال 7 خطوات تبدأ بالدخول على الموقع الإلكتروني لسوق العمل الافتراضية، التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين

https://careers.mohre.gov.ae/ar ثم اختيار صفة (أفراد) عمالة غير مواطنة، وبعدها الضغط على نافذة "عرض كل الوظائف"، تليها خطوة البحث عن الوظيفة المناسبة عبر خاصية "البحث بالكلمات".

وحدد الموقع خاصية أخرى لمن يريد استعراض كل الوظائف المعروضة على المنصة لاختيار الأنسب له، عبر الضغط على نافذة "استعرض الوظائف"، وبعد اختيار الوظيفة يتم التعرّف إلى كافة الشروط والوثائق المطلوبة للوظيفة، وأخيراً التقدّم بطلب التوظيف بعد استيفاء المطلوب، من خلال الضغط على نافذة "قدّم طلبك الآن".