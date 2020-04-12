الامارات | السيطرة على حريق بمبنى سكني قيد الإنشاء بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمبنى سكني قيد الإنشاء بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الدفاع المدني بإمارة الشارقة من السيطرة على حريق نشب بمبنى سكني مكون من أكثر من 15 طابق بمنطقة القاسمية، دون وقوع أي إصابات، وذلك بعد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع حريق.
وتفصيلا، ورد بلاغ لغرفة العمليات في تمام الساعة ٦:١٧ مساء اليوم الأحد يفيد بوجود حريق بأحد المباني قيد الإنشاء بمنطقة القاسمية بالشارقة، وعليه تحركت فرق الإطفاء والأجهزة المعنية لمحل الواقعة من مراكز الميناء والحمرية والإدارة وسمنان، وباشرت التعامل مع الحريق، إذ تم السيطرة عليه بزمن قياسي.
وأكدت إدارة الدفاع المدني أن زمن الاستجابة للحريق كان ٤ دقائق من ورود البلاغ لغرفة العمليات،وتم السيطرة عليه بمساعدة فرق الإطفاء من ٣ مراكز للدفاع المدني ومركز المدينة.
وأكدت أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية، وتم إحالة ملف الحريق للجهات المعنية والأمنية للتحقيق ومعرفة سبب وقوعه.
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