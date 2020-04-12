الامارات | إغلاق مصنعين بعجمان لبيعهما معقمات طبية مغشوشة

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مصنعين بعجمان لبيعهما معقمات طبية مغشوشة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، هذا المساء، مصنعين في الإمارة بعد ضبطها كميّة كبيرة من المُعقّمات الطبية المغشوشة بلغ عددها ما يقارب الـ40 ألف قطعة، وتُقدّر قيمتها السوقية بنحو 500 ألف درهم، حيث تبيّن بعد إزالة الملصق الدعائي عنها أن المنتج الأصلي عبارة عن بخّاخ مُعطّر للجسم وليس مُعقّماً طبياً كما يتم الترويج له، وقامت الدائرة فوراً بمصادرة البضاعة المغشوشة، وسحب المنتج من منافذ البيع، والتأكّد من خلو الأسواق منه حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.



وقال أحمد خير البلوشي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك: "تمكّن فريق كفوء من المفتّشين بعد تتبّع سلسلة التوريد من الوصول إلى المورّد الرئيس، وبذلك تم القضاء على هذا التلاعب من جذوره، ونؤكّد أننا لن نتهاون مع من تخوّل له نفسه الإضرار بسلامة وصحة المجتمع أو استغلال زيادة الطلب على عدد من المنتجات في الوقت الراهن بهدف التكسّب غير المشروع، وسيتم ردع هذه الفئة ووضع حد للتجّار المخالفين، من خلال فرض غرامات مالية طائلة وتحميلهم الجزاءات القانونية".