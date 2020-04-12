الامارات | مواطن متعافٍ من "كورونا" يتبرع بـ "خلايا البلازما" لعلاج المصابين بـ "الفيروس"

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن متعافٍ من "كورونا" يتبرع بـ "خلايا البلازما" لعلاج المصابين بـ "الفيروس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أولى محاولات علاج فيروس كوفيد-19 باستخدام بلازما الدم من خلال إعطاء البلازما المأخوذة، حيث تبرع شاب إماراتي يبلغ من العمر 29 عاماً ببلازما الدم بعد تعافيه من فيروس كورونا، إلى شخص مصاب بالفيروس يعاني أعراضاً متوسطة إلى شديدة، مشيرة إلى أنها تستخدم في هذا العلاج خلايا البلازما المأخوذة من شخص تعافى من فيروس كورونا حيث تحتوي هذه الخلايا على أجسام مناعية كوّنها الجسم بعد الالتهاب، وعادة ما تتكون في الفترة بين 14 إلى 21 يوماً بعد التعافي.

وحصل العلاج بالبلازما لمرض كوفيد 19 على موافقة مسرعة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA، وهو يستخدم في مراكز صحية مرموقة عدة حول العالم. وقد لاحظ الأطباء أن 40-50% من المرضى الذين يخضعون لهذا العلاج أظهروا نتائج طيبة ومبشرة.

وصرحت استشاري ورئيس قسم أمراض الدم والأورام في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتورة فاطمة الكعبي، "أن مدينة الشيخ خليفة الطبية بدأت العلاج بالبلازما هذا الأسبوع، حيث تبرع شاب إماراتي يبلغ من العمر 29 عاماً ببلازما الدم بعد تعافيه من فيروس كورونا، ثم أعطيت البلازما عبر الوريد لأحد المرضى المصابين بالفيروس. ومازلنا بانتظار نتائج هذا العلاج، ونحن متفائلون بأنها ستكون واعدة، حيث نتوقع تحسن حالة المريض في وقت قريب".

وتابعت الكعبي، "هناك معايير لاختيار متلقي بلازما الدم منها ألا يقل عمره عن 16 عاماً ولا يتجاوز 75 عاماً، وأن تكون حالته متوسطة إلى شديدة، ولا يعاني أي حالة صحية تمنع تقبله للبلازما. ومن أهم معايير اختيار المتلقي تطابق زمرة دمه مع زمرة دم المتبرع".

Advertisements

بدورها، قالت استشاري ورئيس قسم المختبرات الطبية بالإنابة، الدكتورة هبة الحميدان، "يتلقى المريض البلازما بشكل تروية عبر الوريد Infusion، وعند دخول البلازما التي تحتوي على الأجسام المضادة إلى جسم المريض تهاجم تلك الأجسام المضادة الفيروس، وتمنع حدوث مزيدٍ من الضرر في الأعضاء الحيوية للجسم كالكلى والقلب والجهاز التنفسي".

وشرحت الحميدان أن التبرع بالبلازما يتم في بنك الدم أبوظبي باستخدام جهاز فصادة الدم (apheresis) بطريقة التبرع بالدم نفسها، حيث يستخلص جهاز الفصادة البلازما التي تحتوي على الأجسام المناعية التي تساعدنا في العلاج، ضمن المواصفات العالمية حسب إرشادات المنظمة العالمية لنقل الدم، ومنظمة بنوك الدم الأميركية AABB. وعادة ما تكون البلازما المستخلصة من متبرع واحد كافية لعلاج مريضين.

وقالت المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتورة مريم بطي المزروعي، "في ظل عدم توافر عقار أو لقاح ضد هذا الفيروس سريع الانتشار، ارتأينا الإسراع في استخدام العلاج ببلازما الدم لإنقاذ من هم في حالات حرجة جراء الفيروس. وتجرى العملية كاملة بأقصى درجات السلامة لكل من المتبرع والمتلقي. إن كل جهودنا في الوقت الحالي منصبة على مكافحة المرض وحماية الدولة ومن فيها من انتشاره، ونحن نبذل قصارى جهودنا لتطبيق أي علاج مبشر بنتائج إيجابية.