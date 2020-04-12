الامارات | تخفيض 20% من رسوم الفصل الثالث في «أكاديمية رأس الخيمة»

شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض 20% من رسوم الفصل الثالث في «أكاديمية رأس الخيمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية رأس الخيمة عن تخفيض رسوم الفصل الدراسي الثالث بنسبة 20%، وإعادة كامل الرسوم الخدمية غير التعليمية مثل النقل والوجبات الغذائية في المقاصف المدرسية لذوي الطلبة، بهدف دعمهم خلال التعلم «عن بعد» وكإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وقال المدير التنفيذي للأكاديمية، ستيفين غيراتي، إنه يمكن لذوي الطلبة الاختيار بين استعادة مبلغ التخفيض الآن أو تحويله ليكون جزءاً من قسط الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أنه يمكن لذوي الطلبة دفع الرسوم التعليمية دون أي مبالغ إضافية من خلال تطبيق بنك رأس الخيمة أو عن طريق التحويل البنكي لحساب المدرسة.

وأوضح أنه تماشياً مع توجيهات وزارة التربية والتعليم قامت الأكاديمية بتطبيق نظام التعلم «عن بعد» لضمان صحة وسلامة الطلاب وأعضاء الجهاز التدريسي والإداري وللحفاظ على أعلى معدلات الجودة في العملية التعليمية، ولفت إلى أن الأكاديمية تتفهم جيداً ما تواجهه بعض العائلات من تحديات مالية نتيجة الإجراءات الاحترازية الضرورية التي تم اعتمادها لضمان الصحة والسلامة العامة.

وأضاف، أن الأكاديمية حريصة على خدمة طلابها والوقوف معهم ومع ذويهم، وأنها على ثقة بأنها تعمل مع أسر الطلبة كعائلة واحدة للخروج أقوى من هذه الأزمة والحد من تأثيراتها السلبية، مشيرا إلى أن الأكاديمية تولي اهتماما بطلابها وذويهم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتقديم مستوى تعليمي جيد، لذلك قامت الأكاديمية بتطبيق نظام متطور للتعلم «عن بعد» لضمان صحة وسلامة الطلبة والكادر التدريسي والإداري مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التعليم.