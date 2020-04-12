الامارات | مركز المسح الطبي في رأس الخيمة يفحص 100 شخص

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المسح الطبي في رأس الخيمة يفحص 100 شخص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في الخدمات العلاجية الخارجية في شركة «صحة»، الدكتورة نورة الغيثي، افتتاح مركز المسح الطبي في إمارة رأس الخيمة صباح اليوم، وتابعت أنه منذ افتتاح المركز تم إجراء المسح الطبي لأكثر من 100 شخص من مواطنين ومقيمين.

وأشارت إلى أن المركز لديه طاقة استيعابية لاستقبال أكثر من 500 شخص يومياً من مختلف الشرائح المستحقة للفحص أو الأشخاص الراغبين في الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم من خلال الدفع الذاتي لرسوم الفحص بقيمة 370 درهماً عبر التطبيق الذكي لشركة «صحة».

وأوضحت أن المركز لديه أربع مسارات كل مسار يستطيع استقبال ما بين 15 إلى 20 شخصاً في الساعة، مشيرة إلى أن المركز لديه 10 متطوعين من الإداريين لتنسيق الميداني ومتطوعين طبيين من أصحاب الشهادات الطبية والخلفيات الطبية، حيث يقوموا بدعم المركز من خلال تسهيل عملية المسح الطبي.

وأشارت إلى أنه يوجد 50 شخصاً عاملين في المركز من خدمات مساندة وأطباء وفنيين، والمركز لا يمانع من استقبال أي مراجع من خارج إمارة رأس الخيمة، حيث سيتم تطبيق المعايير على أي مراجع يأتي للفحص في المركز وفق المعايير المعتمدة في مراكز المسح الوطني.

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وذكرت أن الخدمة تقدم لمسبقي الحجز عن طريق الاتصال بمركز استجابة حيث يتم الحصول على بيانات المراجع من تاريخ مرضه والعوامل التي قد تؤدي لإصابته بالفيروس وعلى أساسه يتم تحديد موعد له لإجراء المسح الطبي.

وأضافت أنه بالنسبة لمن يحضر المسح الطبي دون مواعيد، هناك طاقم طبي يقوم بإجراء المسح ودراسة أسباب إجراء الفحص، حيث يتم منح أولوية المسح لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال.

وتابعت أنه تيم استقبال المراجعين من خلال محطة الفزر والحالات التي لديها مواعيد ويتم استقبالهم بطريقة مباشرة وتوجيههم نحو مرحلة التسجيل باستخدام الهوية ومن ثم الدخول إلى مرحلة المسح الطبي، لافتة إلى أن العملية لا تستغرق أكثر من ثلاث دقائق منذ دخول المراجع للمركز وحتى خروجه.

وأشارت إلى أنه فور ظهور النتائج المسح الطبي يتم ارسالها برسالة نصية على هاتف المراجع المسجل لدى شركة صحة في حال كانت النتيجة سلبية، ولكن في حال كانت إيجابية يتم الاتصال مع المراجع من قبل الجهات المعنية لإبلاغه بالخطوة الثانية في رحلة العزل والعلاج من الفيروس.