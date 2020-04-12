«طيران أبوظبي» تحلّق في سماء الإمارات برسائل توعوية للوقاية من «كورونا»

أطلقت شركة طيران أبوظبي مبادرة مجتمعية عبر طائرة عمودية تحلق في سماء الإمارات حاملة رسائل توعوية تتمثل في علم الإمارات وعبارات مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية تحث أفراد المجتمع على أهمية البقاء في منازلهم والتزامهم التباعد الجسدي وتجنب أماكن التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وبدأت الحملة من أبوظبي لتشمل خلال الأيام المقبلة مناطق الدولة كافة، حيث تحمل عبارة «عطاء في عملي وسلامة في بيتي» تعبيراً عن مواصلة أداء الأعمال بكفاءة وإنتاجية من خلال البقاء في البيت حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

وتأتي المبادرة في إطار مساهمة «طيران أبوظبي» في تعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم جهود دولة الإمارات وإجراءاتها لمكافحة هذا الفيروس بهدف حماية مجتمعها وتضامناً منها مع دول العالم في احتواء ومنع تفشي هذا الفيروس.

وتستهدف المبادرة جميع فئات المجتمع وتدعوهم إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة والرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الدولة.

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