الامارات | بالفيديو... عقد 314 جلسة قضائية «عن بعد» في محاكم رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو... عقد 314 جلسة قضائية «عن بعد» في محاكم رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إن الدائرة عقدت 314 جلسة قضائية «عن بعد» خلال 10 أيام عمل، في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحاكم دعما لجهود الدولة الرامية للحد من تفشّي فيروس «كورونا»، ولضمان استمرارية انسيابية العمل وكفاءته والحفاظ على حقوق المتقاضين.

وأضاف أن عدد الجلسات التي تم عقدها «عن بعد» في الدائرة منذ 29 مارس الماضي وحتى الآن، بلغ 314 جلسة محاكمة، فيما بلغ عدد القضايا التي تم النظر فيها 191 قضية، بينما بلغ عدد الأحكام الصادرة 124 حكماً أمام 30 هيئة قضائية.

وأوضح، أن الدائرة فعّلت جلسات المحاكمات «عن بعد» بنسبة 100%، في كل القضايا على اختلاف أنواع درجات التقاضي الابتدائية والاستئناف والتمييز، عبر استخدام تقنية الاتصال المرئي المباشر «فيديو كونفرنس»، كما تم توظيف أنظمة إلكترونية ذكية ومتطورة ذات أداء وكفاءة عالية تتيح لأطراف الدعوى حضور جلساتهم «عن بعد» دون الحاجة لحضورهم شخصيا إلى مقر المحاكم ما ساهم في سرعة تقديم الخدمات القضائية وسهولة الوصول لحضور جلسات المحاكمة من أي مكان، تخفيفا على الأفراد والمحامين.

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وأشار إلى أن عقد جلسات المحاكمة «عن بعد» تم من خلال بثها بصورة مباشرة عبر الشاشة المرئية في قاعات المحاكم وبتمثيل أطراف الدعوى أمام القضاء افتراضيا عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، ومن ثم يصدر القاضي الحكم أو القرار بحسب الأحوال في القضية على مرآى ومسمع الأطراف.

وذكر تأتي خدمة إطلاق جلسات المحاكمة «عن بعد» ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها محاكم رأس الخيمة لمواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق رؤية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد رئيس مجلس القضاء الذي يؤكد على ضرورة بذل الجهود الحثيثة للتسهيل على المتعاملين في إنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن دون حضورهم إلى مقر المحاكم ومراكز الخدمة التابعة لها.

وأفاد أن الدائرة تحرص على التحول الإلكتروني لتسهيل أعمالها وتقديم خدماتها القضائية عن بعد، وتبسيط إجراءات التقاضي وتطوير منظومة العمل القضائي وبما يضمن كفاءة الأحكام الصادرة وتعزيز التحول الإلكتروني والذكي في كافة خدماته.