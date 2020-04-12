الامارات | طقس الأسبوع: غبار وانخفاض في "الحرارة" وبرق وأمطار "رعدية"

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأسبوع: غبار وانخفاض في "الحرارة" وبرق وأمطار "رعدية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الاثنين، مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لسقوط الأمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والغربية والشمالية، منوهاً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة بما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وبحسب المركز تتعرض الدولة لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه بداية امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا .

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وأشار المركز إلى أن طقس الثلاثاء سيظل مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة من الدولة، مع استمرار فرصة لسقوط الأمطار ، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً ، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الافقية.

وأفاد المركز بأن طقس الأربعاء سيظل غائماً جزئياً إلى غائم مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة مصحوبة ببرق ورعد أحياناً ، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً ، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

ووفقاً للمركز، يظل الطقس يوم الخميس المقبل، غائماً جزئياً إلى غائم مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة مصحوبة ببرق ورعد أحياناً ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً ، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية ، وسرعتها من 20 إلى 35 كم/س، تصل إلى 50 كم / س ، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان .