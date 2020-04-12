الامارات | رقم هاتف وموقع إلكتروني لحصر متضرري "كورونا" ومساعدتهم مادياً وعينياً.. سجل الآن

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، أن سكان أبوظبي، سارعوا على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، إلى المشاركة في برنامج معاً نحن بخير وتقديم مساهمات مالية وعينية على نحو غير مسبوق، بهدف المساعدة في تخفيف آثار الوضع الصحي والاقتصادي الحالي، مشيرة إلى أنها بدأت حالياً في توجيه هذه المساهمات والأموال لدعم الأفراد والعائلات الأكثر تضرراً في أبوظبي نتيجة للظروف الاستثنائية الحالية.

وأوضحت الهيئة أن المساهمات المالية ستُوجه لدعم السكان المتضررين ضمن أربعة جوانب رئيسة تشمل التعليم والدعم الصحي والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، ويتعين على من يحتاجون للدعم التواصل مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وذلك من خلال خط مساعدة خاص (800-3088) أو عن طريق الموقع الإلكتروني الذي أنشئ خصيصاً لهذا الغرض (togetherwearegood.ae)، لافتة إلى أن برنامج الدعم ينطلق بمجال التعليم، يتبعه مساعدة المتضررين ضمن مجالات رئيسة أخرى، هي: الدعم الصحي، والمواد الغذائية، بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية.

وقالت مدير عام هيئة معاً، سلامة العميمي: "نحن فخورون بروح المحبة والتعاون التي ظهرت جلياً عند إطلاق برنامج" معاً نحن بخير"، حيث تكاتف الجميع من أنحاء أبوظبي لتقديم المساهمات بشكل كبير، وتدل ضخامة المساهمات المالية والعينية التي تلقاها البرنامج على رغبة سكان الإمارة مساعدة بعضهم بعضاً في أكبر تحدّ صحي واقتصادي من نوعه لهذا الجيل".

وأضافت: "سنستخدم الآن هذه المساهمات لتقديم الدعم بشكل مباشر للمتضررين ومن هم في أمس الحاجة إليه، حيث ستعطى الأولوية للعائلات والأفراد الأكثر استحقاقاً، حتى يحصلوا على الدعم في الوقت المناسب خلال هذه الأوقات الاستثنائية. نسعى لمد يد العون من خلال برنامج "معاً نحن بخير" للكثيرين في المجتمع لمساعدتهم على تخطي هذه الأزمة"، مشيرة إلى تلقي البرنامج آلاف المساهمات المالية والعينية حتى الآن، وأحثّ مجتمع أبوظبي على مواصلة المساهمات والعمل معاً وإظهار روح مجتمعنا الأصيلة في هذه الأوقات الاستثنائية".

ويعد برنامج "معاً نحن بخير" هو المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة معاً، الذي يعمل بدوره على تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي، حيث يُخوّل للصندوق الاجتماعي كقناة حكومية رسمية لتلقي المساهمات من المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحة.

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وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل الخاصة بالمبادرة في الأيام القادمة.

من جانب آخر يستمر البرنامج في تلقي مساهمات الراغبين في المشاركة ضمن الجهود الوطنية لدعم المجتمع في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الراهنة، حيث يمكن للمشاركين الراغبين في المساهمة مالياً إرسال رسائل نصية قصيرة إلى 6670 (بقيمة 1000 درهم)، أو إلى 6678 (بقيمة 500 درهم)، أو إلى 6683 (بقيمة 100 درهم)، أو إلى 6658 (بقيمة 50 درهماً)، كما يمكنهم الاتصال على رقم 800-MAAN للتطوع والمساهمات العينية، أو للمساهمات المالية التي تزيد على 1000درهم أو إرسال رسائل على "واتس أب" على 0543055366، للمساهمات العينية من المعدات والمباني والخدمات والمساهمة بالوقت بالإضافة إلى التطوع من قبل الخبراء.