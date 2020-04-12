البهي العقارية تطلق مبادرة خليك شريك لتنشيط السوق العقاري في القاهرة الجديدة



القاهرة : علا الشريف

فاصلة دبي

كشف الدكتور محمد البهي رئيس مجلس ادارة مجموعة البهي العقارية، عن مبادره "خليك شريك" التي أطلقتها الشركة عن وحدات سكنية بالتجمع الخامس، وفي ضوء خفض أسعار الفائدة بالبنوك وارتفاع حجم الاستثمار الذي سيشهده القطاع العقاري الفترة المقبلة.

واضاف البهي في بيان صحفي، أن المبادرة التي أطلقتها الشركة تهدف إلى تقديم تسهيلات اكبر في ظل الظروف الراهنة في البلاد، من خلال تقديم عروض حصرية للشركة لتسهيل العملية الشرائية لمختلف الفئات، وتشجيعا على الاستثمار العقاري في مصر كأحد أهم القطاعات الاقتصادية للدولة.

فيما قال عمرو البهي المدير التنفيذي للمجموعة أن الشركة ستطرح وحدات سكنية بالتجمع الخامس ومن خلال الحصول على المقدمات المدفوعة من المتقدمين لتلك الوحدات، سيتم منح عائد سنوي ٢٠% لكل مشتري سبق له دفع مقدم الوحدة السكنية.

وأضاف المدير التنفيذي للمجموعة أن الشركة ستمنح ١٢ شهر تقسيط مجانا، بمعنى انه سيقوم المشتري بسداد اول مبلغ للتقسيط بعد مرور سنة واحدة من سداد قيمة المقدم وليس بعد شهر كالمعتاد.