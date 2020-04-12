هيئة المساهمات المجتمعية -معاً تتعاون مع الهلال الأحمر لتوفير 70 ألف وجبة دعماً لمتطلبات الإقامة بأحد مراكز الحجر الصحي في أبوظبي

تقوم هيئة المساهمات المجتمعية -معاً، عبر برنامجها "معاً نحن بخير" بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي وقسم المسؤولية المجتمعية في الاتحاد للطيران بتوفير أكثر من 70 ألف وجبة لمد يد العون للمتواجدين بأحد مراكز الحجر الصحي في ابوظبي.

وبموجب التنسيق والتعاون بين الأطراف الثلاثة تم إطلاق برنامج لتقديم وجبات الطعام بتغطية كاملة من المساهمات الواردة لبرنامج "معاً نحن بخير" في سابقة هي الأولى لاستخدام المساهمات المالية للبرنامج منذ إطلاقه. ويقوم القطاع الخاص بالتموين التابع للاتحاد للطيران بتجهيز وجبات الإفطار والغداء والعشاء لضمان حصول 1600 شخص يخضعون للحجر الصحي على الدعم الغذائي. ويقوم الهلال الأحمر عبر شبكة واسعة من موظفيه ومتطوعيه بتقديم المساعدة اللوجستية اللازمة في هذا الصدد.

وانطلق البرنامج يوم الخميس الماضي في مقر الاتحاد للتموين بمطار أبوظبي الدولي ويستمر على مدار أسبوعين حتى 16 أبريل، وتم بالفعل تسليم أكثر من 14 ألف وجبة للخاضعين للحجر الصحي في أبوظبي.

ويعتبر برنامج الوجبات أحد الأمثلة العديدة التي تعكس قيم التماسك الاجتماعي وروح العطاء المتأصلة في سكان العاصمة أبوظبي فور الإعلان عن برنامج "معاً نحن بخير"، حيث سارعت العديد من الشركات والمؤسسات والأفراد لدعمه لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الراهنة.

وبهذه المناسبة صرحت سعادة سلامة العميمي مدير عام هيئة معاً: "نحن فخورون بتآلف وتماسك مجتمعنا ومسارعة الأفراد والشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العاصمة أبوظبي لتقديم الدعم والمساهمة في برنامج "معاً نحن بخير". ونشهد بشكل يومي تزايد بعدد المساهمات المقدمة من مختلف القطاعات".

وأضافت سعادتها: "يجسد مشاركة مؤسستين كبيرتين كالهلال الأحمر والاتحاد للطيران ووضع منشآتهما وموظفيهما لمواجهة التحديات الراهنة الصورة الأبهى والمعنى الحقيقي لتلاحم مؤسسات وأفراد المجتمع تلبيةً لنداء الوطن. أتقدم بخالص شكري لجميع شركائنا في هذا البرنامج الوطني و المجتمعي".

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من جانبه أكد سعادة راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن الهيئة تولي برامج الشراكة المجتمعية اهتماما كبيرا، وتسعى دائما لنسج شراكات هادفة وبناءة مع الأفراد والمؤسسات والهيئات لتعزيز التلاحم المجتمعي، وخلق رأي عام موحد تجاه القضايا الإنسانية العاجلة والملحة.

وقال إن التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية " معا " والاتحاد للتموين يأتي في هذا الإطار، وذلك يعزز الجهود المبذولة في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، دعم التدابير المتخذة في هذا الصدد، وأشاد بروح التنسيق السائدة بين الشركاء الثلاثة لتنفيذ هذه المبادرة بالصورة التي تحقق تطلعات القائمين عليها، مشيرا إلى أن متطوعي هيئة الهلال الأحمر سيكونون في خدمة المبادرة وأهدافها.

ويعد برنامج "معاً نحن بخير" المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة معاً، الذي يعمل بدوره على تمكين المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي. ويوفر برنامج "معاً نحن بخير" للجميع فرصة المشاركة عبر منصته المتاحة للأفراد والشركات للتبرع مالياً أو من خلال المساهمات العينية، حيث يُخوّل الصندوق الاجتماعي كقناة حكومية رسمية لتلقي مساهمات من المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحة، وسوف يستمر برنامج "معاً نحن بخير" في دعم قطاع الصحة بشكل مستمر، حتى بعد انتهاء الأزمة الحالية.

يمكن للمشاركين الراغبين في المساهمة مالياً إرسال رسائل نصية قصيرة إلى 6670 (بقيمة1000 درهم)، أو إلى 6678 (بقيمة 500 درهم)، أو إلى6683 (بقيمة 100 درهم)، أو إلى 6658 (بقيمة 50 درهم)، كما يمكنهم الاتصال على رقم 8005-MAAN للتطوع والمساهمات العينية، أو للمساهمات المالية التي تزيد عن 1000درهم أو إرسال رسائل على الواتس أب على 0543055366، للمساهمات العينية من المعدات والمباني والخدمات والمساهمة بالوقت بالإضافة إلى التطوع من قبل الخبراء.