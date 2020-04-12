الامارات | 4 فئات مستثناة من دفع رسوم المسح الطبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فئات مستثناة من دفع رسوم المسح الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدير مركز المسح الطبي في إمارة أم القيوين، الدكتور سيف الحمادي، افتتاح مركز المسح الطبي في إمارة أم القيوين صباح اليوم، حيث سيتم العمل في المركز من الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

وأوضح أنه يتم تركيز الاستقبال على أربع فئات وهم: كبار السن والنساء الحوامل وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة، وهي فئات معفاة من الرسوم، ولكن في حال أراد أي شخص إجراء الفحص دون أن تظهر عليه أعراض الفيروس، فإنه ملزم بدفع رسوم بقيمة 370 درهم.

وأشار إلى أن المركز يطبق سياسة منع التلامس، لذلك لا يستلم أي وسيلة دفع في منطقة المسح، وأن الدفع يكون عن طريق تطبيق شركة صحة من خلال البطاقة المصرفية.

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وأضاف أن آلية الفحص في المركز تمر بثلاث خطوات، تبدأ من تقييم وفرز المركبات من الجهة الأمامية وتوزيعها حسب المسارات المتوفرة في المركز، وثانياً يتم تسجيل الشخص من خلال إدخال بطاقة الهوية في جهاز التسجيل، وثالثاً إجراء الفحص من خلال أخذ مسحة طبية من الأنف وقياس حرارة كل شخص في المركبة.

وأشار إلى أن عملية الفحص في المراحل الثلاثة تستغرق من ثلاثة إلى خمسة دقائق، وسيتم استلام النتيجة من ثلاثة إلى خمسة عن طريق رسالة نصية، إذا كانت النتيجة سلبية ولكن إذ كان النتيجة إيجابية يتم التواصل مع الحالة مباشرة، ويتم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات المتعبة.

وأضاف، أنه يتم استقبال المتعاملين عن طريق حجز المواعيد عن طريق مركز الاتصال 8001717 أو عن طريق التطبيق الذكي لشركة صحة.

وتابع: إن «الطاقة الاستيعابية للمركز 500 شخص يومياً، ومتوفر لدينا فريق من 25 شخصاً ما بين كوادر طبية إدارية ومتطوعين».