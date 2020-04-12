الامارات | شرطة عجمان تحذّر من التشهير بالمصابين بـ"كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تحذّر من التشهير بالمصابين بـ"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت القيادة العامة لشرطة عجمان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصاتها الإلكترونية، الجمهور من نشر أو تداول أي رسائل عبر أي وسيلة من وسائل التواصل والنشر، تتضمن التشهير بالمصابين بمرض كورونا أو أسرهم أو المخالطين بذكر أسمائهم أو الإشارة إليهم، لادعاء النصح والتحذير، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية والعقوبات المترتبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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