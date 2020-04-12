الامارات | تعرف إلى أكثر سبب يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا ويعرقل مكافحته

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أكثر سبب يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا ويعرقل مكافحته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خبراء وأطباء أن أصعب التحديات التي تواجه مكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 ليس سهولة انتقال العدوى سواء بالرذاذ أو التلامس أو غيرها من مسببات العدوى فقط، لكن تتمثل في عدم ظهور أي أعراض خلال فترة تقدر بيومين ونصف رغم إصابة الشخص بالعدوى،

وقالوا خلال حلقة نقاشية نظمها مجلس علماء شرطة دبي تحت عنوان " رؤية خبير" إن الشخص ربما يكون حاملاً للفيروس وناقلاً له رغم عدم ظهور أي أعراض عليه، لذا تتأكد أهمية التباعد الاجتماعي وحرص الدولة على تحقيقه من خلال تقييد الحركة في إطار برامج التعقيم.