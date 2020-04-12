"أبوظبي للتقاعد": صرف المعاشات التقاعدية 19 أبريل

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين ليكون يوم 19 أبريل الجاري بدلاً عن يوم 26 من الشهر نفسه وهو الموعد المعتاد لصرفها.

وأكد الصندوق، أن التبكير بصرف المعاشات يأتي في إطار الحرص على التيسير على المتقاعدين والمستحقين وتلبية احتياجاتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك، وكذلك حماية المتقاعدين من كبار المواطنين من أي تزاحم في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها جميع مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأشار الصندوق إلى أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الإدارية والفنية والتقنية، لصرف معاشات شهر أبريل البالغ قيمتها 236 مليون درهم، لما يقارب 18 ألف مواطن من المتقاعدين والمستحقين، عبر نظام العمل عن بعد، بنفس سرعة ودقة الدوام الاعتيادي، لاسيما بعد نجاح الصندوق في صرف معاشات شهر مارس الماضي بنفس الآلية.

وقال سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، إن الصندوق يحرص على تقديم خدماته والقيام بدوره الاجتماعي، بما يتماشى مع تلبية متطلبات المتعاملين واحتياجاتهم، لافتاً إلى أن مواعيد صرف المعاشات في الصندوق دائما ما تتسم بالمرونة حسب الحاجة في مختلف المناسبات.

وأكد الحمادي على استمرار الصندوق في تقديم كافة خدماته عن بعد بنفس الكفاءة، مشيراً إلى أنه يقدم 19 خدمة إلكترونية لمختلف الفئات "متعاملين وجهات عمل"، يمكن الاستفادة منها عبر القنوات الرقمية المختلفة للصندوق، والتي تساعد المتعاملين على إنجاز معاملاتهم بكل راحة وسهولة بواسطة أجهزة الهواتف الذكية أو حواسبهم الشخصية.

ونوه إلى أن كافة الخدمات المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة أو صرف المعاشات التقاعدية تسير بشكل اعتيادي، مؤكداً جاهزية موظفي الصندوق لاستقبال كافة استفسارات المتعاملين طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة، عبر عدة قنوات، منها الدردشة الإلكترونية، وحساب "راشد" الموظف الافتراضي، إضافة إلى إمكانية التواصل مع موظفي الصندوق عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي من الأحد إلى الخميس في أوقات العمل الرسمية.