"التربية": تدريب للاختبارات الإلكترونية للطلبة غداً

تطبق وزارة التربية والتعليم غداً الإثنين تدريباً إلكترونياً تجريبياً إلزامياً لقياس فعالية نظام الاختبارات الإلكترونية لطلبة المدارس الحكومية من الصفوف الخامس حتى الثاني عشر ولجميع المسارات التعليمية.
وأوضحت الوزارة، أنه وفقاً للخطة المعتمدة فإنه يتم تطبيق التدريب الإلكتروني على مادة الرياضيات فقط لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة لمدة نصف ساعة وضمن فترتين متباعدتين من اليوم نفسه، مشيرة إلى أن الفترة الأولى تبدأ في الساعة الواحدة ظهراً لمدارس القطاع "1" فيما تكون الفترة الثانية لمدارس القطاع "2" عند الساعة الثالثة عصراً.
ولفتت إلى أنه يلزم تطبيق التدريب اتباع تعليمات تشمل تنزيل المتصفح الآمن، كما يجب على كل طالب استخدام الرابط المحدد له علماً بأن كلمات المرور متوافرة لدى المجالس التعليمية ويجب على الطلبة الدخول من خلال كلمة السر عن طريق تلك الروابط.
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