تكريم فيديكس إكسبريس كواحدة من أفضل أماكن العمل في دولة الإمارات للعام العاشر على التوالي

أعلنت فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً والتابعة لشركة فيديكس كوربوريشن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:FDX)، عن تكريمها للعام العاشر على التوالي كواحدة من أفضل أماكن العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ حلّت الشركة في المرتبة 8 من بين 40 شركة من القطاع الخاص في الدولة.

وفي هذا الصدد، قال جاك ميوز، الرئيس الإقليمي لشركة فيديكس إكسبريس في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: "يُشرفنا أن نتلقى هذا التكريم كواحدة من أفضل أماكن العمل في دولة الإمارات؛ والذي يعتبر دليلاً دامغاً على أهمية ثقافتنا المتمحورة حول موظفينا في المقام الأول، حيث نسعى دائماً إلى توفير بيئة عمل إيجابية وداعمة تضمن التطور والنمو لأعضاء فريقنا. كما أود توجيه الشكر لجميع أفراد الفريق على ما يبذلونه من جهود مذهلة، لا سيما خلال هذه الأوقات الاستثنائية، حيث يواصلون العمل على أداء دورهم وإحداث فرق في مجتمعاتنا من خلال توصيل الطرود بالغة الأهمية إلى وجهاتها في مختلف أنحاء الإمارات والعالم".

وتستند شركة فيديكس إكسبريس على ثقافة عمل تتمحور حول الموظفين في المقام الأول، لتضمن بذلك اتخاذ قرارات ورسم سياسات تدعم تعليم وتطوير ورفاهية جميع أعضاء الفريق وأنشطة الشركة بشكل عام.