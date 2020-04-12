أسباب تجعل من تطبيق كريم ناو ضرورة لا غنى عنها خلال فترة العزل المنزلي



تبرز خلال هذه الأوقات الاستثنائية الحاجة الماسة لتوحيد الجهود وضمان سلامة شرائح المجتمع الأكثر عرضة لخطر العدوى من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل. ومع نهاية عطلة نهاية الأسبوع الأولى منذ تشديد تعليمات العزل الصحي، سيفتقد الكثيرون زيارة وجهاتهم المفضلة لتناول الطعام. لكن عدم القدرة على الخروج من المنزل والذهاب إلى المطعم لن يمنعكم من الاستمتاع بأطباقكم المفضلة أثناء الاسترخاء في منازلكم.

ولمواكبة هذه الظروف الاستثنائية، أطلق تطبيق كريم ناو خدمة التوفير الفائق "سوبر سيفرز" التي تمنح العملاء فرصة الحصول على وجبات طعام بأسعار لا تزيد عن 20 درهم إماراتي إلى جانب العديد من الحسومات الضخمة.

كما يواصل تطبيق كريم ناو تقديم وجبات بأسعار في متناول الجميع للأفراد والعائلات:

يتيح تطبيق كريم ناو حسماً بقيمة 30 درهم إماراتي على كافة الطلبات التي تتجاوز قيمتها 100 درهم إماراتي باستخدام الرمز الترويجي FOOD4ALL. ويسري هذه العرض على كافة المطاعم في دبي

وأخيراً قام تطبيق كريم ناو بإلغاء كافة رسوم التوصيل على كافة طلبات توصيل الطعام في دبي لغاية 15 أبريل باستخدام الرمز STAYHOME

وتؤكد كريم على الالتزام بأعلى المعايير الصحية خلال كافة مراحل عملياتها عبر تزويد كباتن كريم ناو بأقنعة الوجه ومنتجات التعقيم والقفازات لضمان سلامة طلبات المأكولات وكافة الطلبات الأخرى.



كما أضافت كريم خيار التسليم "دون الحاجة للتواصل بين الأشخاص" والذي يمكن اختياره عند تسجيل الطلب ليقوم الكابتن بترك الطلب عند الباب. وتشجع كريم العملاء على استخدام خيارات الدفع الرقمية مثل الدفع بواسطة بطاقة الاعتماد أو محفظة كريم.