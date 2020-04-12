هيئة السياحة التايلاندية تطلق حملة "تايلاند الى العالم بشكل افتراضي"

أطلقت هيئة السياحة التايلاندية سلسلة من الفيديوهات لمحبي السفر التي تمنحهم الفرصة لتجربة عناصر مذهلة من تايلاند في منازلهم، وذلك كجزء من حملتها لتقديم تايلاند الى العالم بشكل افتراضي.

وسيتيح المحتوى الرقمي للمشاهدين فرصة التعرف على الثقافة والتراث التايلاندي اعتباراً من شهر أبريل الجاري، وذلك من خلال سلسلة برامج تعليمية مسلية تهدف لنشر رسالة إيجابية الى العالم. وتشمل السلسلة دروساً في الطبخ التايلاندي، وفي رياضة الملاكمة التايلاندية "موياي تاي"، والنحت على الفواكه والخضروات وعلاجات المراكز الصحية "السبا" المستوحاة من تايلاند، بالإضافة الى دروس الرقص التايلاندي التقليدي المناسب لجميع الأعمار.

وبهذا الصدد، قال بيشايا سايسانجان، مدير هيئة السياحة التايلندية في دبي والشرق الأوسط: "خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم، نود أن ننشر رسالة إيجابية دعما وتضامنا مع العالم من شعب مملكة تايلاند النابض بالحياة، والتي تصل الى كل من زار تايلاند بالإضافة الى الذين يخططون لرحلتهم القادمة. ونأمل أن يبقى الجميع بأمان في المنزل مع عائلتهم لنتخطى هذا الظرف معا".

مذاق تايلاند

سيقدم كل من الشيف ناين من فندق سيام كمبينسكي بانكوك والشيف سونيا من 137 بيلارز هاوس شيانغ ماي دروسًا في الطهي لتعليم المشاهدين كيفية إعداد الأطباق التايلاندية الشعبية والمميزة للاستمتاع في المنزل، مثل الأرز المقلي بالأناناس.

رياضة الملاكمة التايلاندية "موياي تاي"

يمكن للمشاهدين تعلم فن رياضة الملاكمة التايلاندية من خلال معسكر تدريبي رقمي أجراه المدرب المحترف دام سريشان، مالك نادي كرودام في بانكوك. وتُعرف رياضة موياي تاي باسم "فن الأطراف الثمانية"، ولها تاريخ ممتد من القرن الثامن عشر، كما تعتبر رياضة ممتازة للحفاظ على اللياقة ونمو العضلات.

جلسات علاج البشرة المنزلية

يقدم كلا من جيفت وجيب، خبراء التعافي في منتجع كمبنسكي الصحي، بانكوك وصفات للعناية بالبشرة بمكونات طبيعية غنية بالفوائد، مثل الكركم والعسل لعمل قناع منزلي للوجه للحصول على بشرة صحية ومشرقة خلال فترة الجلوس بالمنزل.

دروس الرقص التايلاندي التقليدي للأطفال

يجمع الرقص التايلاندي التقليدي بين الحركات الأنيقة والزي الاحتفالي الملون والموسيقى التقليدية، وغيره من الأشكال المتميزة، فضلاً عن كونها تعتبر كتمارين مسلية للأطفال. وسيقدم لكم أحد أعضاء فرقة "سيام سمايل جروب" التايلاندية مجموعة متنوعة من حركات الرقص التي يمكن تطبيقها في المنزل، مع مزيج من الحركات التعبيرية الثقافية.

فن النحت على الخضار والفواكه

يعتبر النحت التايلاندي التقليدي جزء رئيسي من تاريخ تايلاند وله مكانة فنية مرموقة. إذ كان في الماضي يتم عرض الفواكه والخضروات المنحوتة خلال الولائم الرسمية، واليوم يعتبر هذا الفن عادة شائعة تمارس خلال السنة التايلاندية الجديدة، سونغكران. وفي هذه الورشة، سيتولى نحات محترف مهمة تعليمكم فن النحت التايلاندي على الخضار والفواكه.

يمكنكم مشاهدة سلسة حلقات "تايلاند إلى العالم بشكل افتراضي" على صفحة هيئة السياحة التايلاندية الشرق