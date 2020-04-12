راكز تُطلق باقة "أعمالي" لدعم روّاد الأعمال في ظل الظروف الراهنة

أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) أحدث باقاتها تحت مسمى باقة "أعمالي" تعبيراً عن التزامها بدعم روّاد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وتشجيعهم على استغلال التحديات وتحويلها إلى فرص، حيث تضم الباقة كافة الاحتياجات التي يستلزمها الأفراد لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس في ظل هذه الظروف الراهنة.

يسري عرض باقة "أعمالي" لفترة محدودة بتكلفة تبلغ 11535 درهم مع ضمان التكاليف ذاتها عند التجديد الأول للرخصة، لتلائم ميزانية المستثمرين في بداية مرحلة تأسيسهم لأعمالهم بحيث يمكنهم تسديد نصف التكلفة مقدماً وتسديد النصف الآخر بعد 6 شهور. كما تشمل الباقة رخصة أعمال وبطاقة منشأة سارية الصلاحية لمدة سنة وتأشيرة إقامة للمستثمر بدولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من المزايا الأخرى التي تشمل أيضاً أفراد أُسر روّاد الأعمال.

ومن جهته أعرب رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز أن إطلاق باقة "أعمالي" جاء تزامناً مع الظروف الاستثنائية الراهنة والتي تتطلب معاملة خاصة للسيطرة عليها وتحويلها إلى فرص سانحة تُمكّن روّاد الأعمال من التخطيط المسبق لما سيُقْدمون عليه في المرحلة المُقبلة. كما أشاد جلّاد بمزايا الباقة في مساعدة روّاد الأعمال على تأسيس أعمالهم وتنميتها لتحقيق أحلامهم المهنية كونها وسيلة تعبر بها راكز عن التزامها بمساندة روّاد الأعمال الجدد أثناء انتقالهم إلى عالم الأعمال والترحيب بهم للانضمام إلى مجتمع عملاء راكز الذين يفوق عددهم 15000 عميلاً.

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