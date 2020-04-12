الامارات | صرف المعاشات للمتقاعدين والمستحقين قبل أسبوع من موعدها في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن صرف المعاشات للمتقاعدين والمستحقين قبل أسبوع من موعدها في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد، تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين ليكون يوم 19 أبريل الجاري بدلاً عن يوم 26 من الشهر نفسه وهو الموعد المعتاد لصرفها.

وأكد الصندوق أن التبكير بصرف المعاشات يأتي في إطار الحرص على التيسير على المتقاعدين والمستحقين وتلبية احتياجاتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك، كذلك حماية المتقاعدين من كبار المواطنين من أي تزاحم في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها جميع مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

Advertisements

وأشار الصندوق إلى أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الإدارية والفنية والتقنية، لصرف معاشات شهر أبريل البالغ قيمتها 236 مليون درهماً، لما يقارب 18 ألف مواطناً من المتقاعدين والمستحقين، عبر نظام العمل عن بُعد، بنفس سرعة ودقة الدوام الاعتيادي، لاسيما بعد نجاح الصندوق في صرف معاشات شهر مارس الماضي بنفس الآلية.

وأفاد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبد الله رحمه الحمادي، بأن الصندوق يحرص على تقديم خدماته والقيام بدوره الاجتماعي، بما يتماشى مع تلبية متطلبات المتعاملين واحتياجاتهم، لافتاً إلى أن مواعيد صرف المعاشات في الصندوق دائماَ ما تتسم بالمرونة حسب الحاجة في مختلف المناسبات.

وشدد الحمادي على استمرار الصندوق في تقديم كافة خدماته عن بُعد بنفس الكفاءة، مشيراً إلى أنه يقدم 19 خدمة إلكترونية لمختلف الفئات (متعاملين وجهات عمل)، يمكن الاستفادة منها عبر القنوات الرقمية المختلفة للصندوق، والتي تساعد المتعاملين على إنجاز معاملاتهم بكل راحة وسهولة بواسطة أجهزة الهواتف الذكية أو حواسبهم الشخصية.

ونَوه الحمادي إلى أن كافة الخدمات المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة أو صرف المعاشات التقاعدية تسير بشكل اعتيادي، مشدداً على جاهزية موظفي الصندوق لاستقبال كافة استفسارات المتعاملين طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة، عبر عدة قنوات، منها الدردشة الإلكترونية، وحساب "راشد" الموظف الافتراضي ، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع موظفي الصندوق عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي من الأحد إلى الخميس في أوقات العمل الرسمية.