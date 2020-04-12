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الامارات | تسديد الأقساط المدرسية عن ذوي الطلبة المتضررين من "كورونا"

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عمرو بيومي - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن تقديم الدعم اللازم لأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي المتضررين نتيجة الظروف الصحية والاقتصادية الراهنة من خلال برنامجها "معاً نحن بخير"، بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة.

ويشمل الدعم دفع الأقساط المدرسية أو الحصول على أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة لوحية،حيث يستطيع أولياء الأمور المحتاجين للدعم الاتصال بالخط الساخن المجاني على الرقم (800-3088) أو عن طريق الموقع  الإلكتروني (http://togetherwearegood.ae)، علماً بأن آخر موعد لاستلام الطلبات هو بتاريخ 23 أبريل الجاري.

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وكانت دائرة التعليم والمعرفة قد نصحت أولياء الأمور الذين يعانون من ظروف مالية صعبة إزاء الوضع الحالي، التواصل مع المدرسة التي لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم وإرشادهم إلى الخطوات التي يجب اتخاذها.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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