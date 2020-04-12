هزاع بن زايد: طموح زايد في تحقيق الإنجازات الفضائية مستمر

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال الفضاء مستمر ومتواصل، جاء ذلك في تغريدة لسموه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «في اليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء وطموح زايد مستمر لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذا المجال، إن الإنسان الذي استطاع ارتياد الفضاء قادر على تخطي أزمة كورونا والخروج منها بحول الله أكثر تصميماً وإرادة ومعرفة».

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