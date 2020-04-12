اطمأن على سير العمل من الفرق الوطنية لمواجهة «كورونا».. محمد بن زايد: محظوظ بأمثالكم

محمد بن زايد متحدثاً لقادة الفرق عبر تقنية الاتصال المرئي قادة الفرق الوطنية

أبوظبي (الاتحاد) أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بجهود قادة الفرق الوطنية التي تواجه انتشار فيروس كورونا المستجد.

واطمأن سموه على قادة الفرق الوطنية وتابع سير العمل في مجالاتهم.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لسموه خلال لقائه بالفرق بتقنية الاتصال المرئي، وقال المكتب: «محمد بن زايد خلال حديثه بتقنية الاتصال المرئي، مع عدد من قادة الفرق الوطنية التي تواجه انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث اطمأن سموه عليهم وتابع سير العمل في مجالاتهم، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلونها في ظل الظروف الحالية».

وقال سموه: «أنتم رافعين الراية، ورايتكم بيضاء، لأن سمعتكم من القريب والبعيد جميلة جداً وطيبة وأنا المحظوظ بأمثالكم ممن يقفون كالرمح في أصعب الظروف». وبارك سموه النتائج التي تم تحقيقها نتيجة للجهود الوطنية المبذولة لمكافحة «كوفيد - 19».

وأكد سموه حرصه على كبار السن وأهمية رعايتهم، والاستعداد لتلبية مختلف الاحتياجات للفرق الوطنية لتأدية عملها.

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