ضبط 48 متسولاً و258 بائعاً متجولاً بدبي

آمنة الكتبي (دبي)

ضبطت بلدية دبي، 48 متسولاً من خلال حملات تفتيشية منذ بداية العام الجاري، بحسب فيصل جمعة البديوي رئيس قسم إدارة الأسواق في بلدية دبي.

وقال البديوي لـ «الاتحاد»، إن البلدية اعتمدت 928 حملة لضبط المتسولين والمخالفين، كما وضعت فرقاً تفتيشية على جميع مناطق دبي، في كل من ديرة وبر دبي، بحيث تنظم هذه الفرق زيارات روتينية، وبناءً على البلاغات التي يتم تلقيها من الجمهور، عن طريق مركز الاتصال التابع للبلدية، مبيناً أن وحدة رقابة المخالفات الاجتماعية في قسم إدارة الأسواق مستمرة في الحملات التفتيشية لضبط المخالفين والباعة المتجولين في إمارة دبي، وذلك حسب الخطة والأجندة المعتمدة، بمشاركة الجهات المعنية.

وأكد أن البلدية ضبطت 258 من الباعة المتجولين و 123 من القصابين والحمالين غير المرخصين، مشيراً أنه تم مصادرة المخلفات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، من بينها لحوم فاسدة، وضعها البائعون على الصناديق الخشبية من دون تبريد، ومواد غذائية أخرى كانوا يطهونها ويبيعونها، مضيفاً أن بائعين متجولين يعرضون خضراوات وفواكه ولحوماً وأسماكاً في الهواء الطلق على بسطات، من دون مراعاة شروط التخزين السليم والصحي.

وأشار إلى أن البائعين يمارسون أنشطة متنوعة، مثل بيع الأغذية غير الصالحة، والأفلام المقرصنة والمخلة بالآداب، كما أنهم يمتهنون الحلاقة بأدوات غير صالحة، ولا تخضع للتعقيم، وبيع الملابس الجاهزة، إضافة إلى بيع النسوار المحظور تداوله في الدولة، إذ يتم تصنيعه وتعبئته بمعرفتهم.

وقال رئيس قسم إدارة الأسواق: تأتي الحملات تأكيداً للجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة، والهادفة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وإزالة أشكال المشوهات للمنظر العام كافة، بالإضافة إلى الحرص على صحة وسلامة أفراد المجتمع، من خلال توفير أعلى المعايير البيئية والصحية الخاصة بتداول البضائع وحماية المستهلكين من أخطار المواد التي يتم تسويقها عبر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية غير النظامية وغير المرخصة.

وبين أن البلدية تنفذ حملاتها، بالتعاون مع شرطة دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، منها «كافح التسول» في رمضان، وتوعية الأشخاص بمخاطر التسول، وأنه ينبغي على المحتاجين اللجوء للجمعيات الخيرية، بدلاً من طرق الأبواب، وطلب الأموال من الأشخاص مباشرة.

وأهاب البديوي بالجمهور التعاون مع الدائرة، بالإبلاغ عن هؤلاء الباعة عن طريق الاتصال على 8009000.