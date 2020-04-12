قمر اصطناعي مُصغر لإشارات الترددات الراديوية

العين (وام)

عقد المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء جلسة «مراجعة التصميم النهائي لمشروع قمر اصطناعي مُصغر لإثبات استخدامات تقنيات إشارات الترددات الراديوية في تحسين قُدرة التحري عن المواقع الجغرافية عبر نظام الملاحة العالمي للأقمار الاصطناعية».. بحضور فريق المركز وفريق الوكالة ولجنة الخبراء الفنية، وعُقدت الجلسة عن بُعد عبر تقنية الفيديو. وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء أن القمر الاصطناعي الجديد الذي يجري تطويره في المرافق المتطورة ضمن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات، سيعزز من قدرات دولة الإمارات في إيجاد حلول لبعض التحدياٍت باستخدام الموارد الفضائية المتاحة من خلال شبكة الأقمار الاصطناعية التي تملكها وتشغلها الدولة، والتي تعتبر من بين الأكثر حداثة وتنوعاً من حيث الاستخدامات وتصل خدماتها إلى معظم دول العالم والعديد من المناطق النائية. وأشار الأحبابي إلى أن عملية تطوير هذا القمر الاصطناعي العلمي تُسهم في الارتقاء بالمعارف والخبرات بالمجالات الفضائية للطلبة في الدولة، خاصة الذين يطمحون للعمل في القطاع الفضائي مستقبلاً.

من جانبه أشار الدكتور خالد الهاشمي - مدير المركز الوطني لعلوم تكنولوجيا الفضاء بالجامعة إلى أن الاجتماع يهدف إلى المراجعة النهائية لتصاميم القمر الاصطناعي للتأكد من استعداد المشروع لمرحلة التصنيع والتركيب والاختبار.. وسيمكن هذا المشروع دولة الإمارات العربية المتحدة من تعزيز مناهج وتقنيات مبتكرة من خلال تطوير واستخدام تقنيات الأقمار الاصطناعية المُصغرة، ويتوقع إطلاق القمر الاصطناعي إلى مدار فضائي منخفض خلال الربع الأول من عام 2021.