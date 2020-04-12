افتتاح نفق دوار الصناعية الجديد في العين

عمر الحلاوي (العين)

أعلن مركز النقل المتكامل عن افتتاح نفق دوار الصناعية الجديد بمدينة العين، أمام الحركة المرورية، بعد تحويله من دوار إلى نفق وتقاطع إشارة مرورية فوق النفق، الذي يربط بين شارع المدارس «دوار الشلال» ودوار الهلتون مدخل القطاع الشرقي، من دون توقف أو إشارات مرورية، كما يربط الطريق فوق النفق بين الشارع العام والمنطقة الصناعية، ويعتبر من التقاطعات الحيوية التي كانت تشهد ازدحاماً مرورياً، حيث أدى إنشاء النفق إلى انسيابية الحركة المرورية بالمنطقة الصناعية التي تشهد ازدحاماً متواصلاً في حركة المركبات، ويربطها بمدينة العين مدخلان فقط.

ويتكون الشارع الجديد من 3 مسارات في كل اتجاه، ويسهم تحويل الدوار إلى نفق في الاتجاه الغربي مع تقاطع إشارة ضوئية فوق النفق، في تقليل الازدحام المروري للمنطقة الصناعية، ويعتبر نفق الصناعية أول نفق جديد يتم إنشاؤه في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، كما يجري العمل في إنشاء أنفاق أخرى وسط مدينة العين، حيث أعلن المركز إغلاقاً جزئياً لدوار «عشارج» على شارع الشيخ خليفة بالقرب من جامعة الإمارات، ويجري العمل على تحويله لنفق سيارات وتقاطع بإشارات ضوئية بحيث لا تتوقف المركبات باتجاه مدخل مدينة العين من مستشفى «توام»، وتأتي تلك المشاريع في إطار الجهود والخطط والأعمال لرفع كفاءة وسلامة الطرق عن طريق تحويل الدورات إلى تقاطعات ضوئية.

وأغلق مركز النقل المتكامل شارع زايد الأول جزئياً لأعمال الصيانة والتطوير، حيث يستمر الإغلاق الجزئي حتى 29 مارس الجاري، كما تم فتح تقاطع بإشارة ضوئية جديدة على شارعي هزاع بن سلطان وطحنون بن محمد «تقاطع المطار»، بالإضافة لفتح تقاطع بإشارة ضوئية جديدة على شارع خالد بن سلطان وشارع خليفة بن زايد «تقاطع الصناعية».