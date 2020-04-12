حلقات تفاعلية حول «كورونا»

دبي(الاتحاد) أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أول مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي، عن تنظيم سلسلة من الحلقات التفاعلية والمعرفية المباشرة حول تحديات وفرص فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ابتداءً من غد الاثنين، وذلك عبر الحساب الرسمي للكلية على تطبيق «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي (@MBRSGAE).

وتهدف سلسلة الحلقات إلى إجراء نقاشات وحوارات بناءة وهادفة حول تداعيات فيروس كورونا، والعمل على إيجاد الحلول العملية للتحديات التي أفرزها الفيروس على الصعد الاجتماعية والاقتصادية كافة، وتأثيره على مختلف القطاعات الحيوية، وتهديده لاستمرارية الأعمال، إلى جانب النظر للإيجابيات والفرص التي توفرها الأزمة، والتفكير بشكل استباقي لتخطي هذه المرحلة والتحديات المترتبة بعد التخلص منها.

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