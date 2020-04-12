«عيادة ذكية متنقلة» للحد من انتشار كورونا

أبوظبي (الاتحاد) بمبادرة من أطباء الإمارات أطلقت حاضنة الأفكار التابعة لإمارات العطاء عيادة ذكية متنقلة للكشف المبكر وعلاج مرض فيروس كورونا في بادرة هي الأولى من نوعها في الدولة.

وقال الدكتور عبدالله البلوشي: إن العيادة الذكية المتنقلة تتكون من حافلة طبية كبيرة تحتوي على وحدة للتصنيف والمسح ووحدة للاستقبال وعيادة عامة ووحدة مختبر وصيدلية إضافة الى عيادة ذكية يتم فيها التواصل عن بُعد مع أطباء الإمارات من كبار الاستشاريين والاخصائيين لتشخيص وعلاج مرض كورونا. وأكد الدكتور أحمد الصوافي من جمعية إمارات العطاء أن أطباء الإمارات حريصون على المشاركة الفعالة في الجهود المبذولة من خلال المساهمة بأول عيادة ذكية للحد من انتشار مرض فيروس كورونا صممت من قبل الشباب من أبناء «زايد الخير» في بادرة لرد الجميل للوطن.

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