الجمعيات الخيرية توزع 31570 وجبة يومية

دبي (وام)

أسهمت الجمعيات الخيرية المُعتمدة في دبي ضمن صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19 الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مؤخراً، بتوزيع‏ 31570 وجبة يومياً في مناطق نايف، والسطوة، وحتّا، وجبل علي، والورسان، وذلك للوصول إلى أكثر الفئات حاجة في مختلف مناطق الإمارة بهدف التخفيف عنهم في هذه المرحلة المؤقتة، لتقدم بذلك أنموذجاً إيجابياً يعكس عمق التلاحم والتكاتف بين أفراد ومؤسسات المجتمع وحرصها على التعاون لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة المجتمعية.

وتفصيلاً، قدّمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية 1500 وجبة للعمال في منطقة الورسان بشكل يومي، كما قدمت مستلزمات عينية ضرورية إلى 500 عامل في منطقة جبل علي، بينما وزعت جمعيه دار البِر ما يزيد على 9200 وجبة يومياً في مختلف مناطق الإمارة، في حين تكفلت جمعية بيت الخير بتوزيع 8229 وجبة يوميا في كل من حتا، وجبل علي، نايف، والسطوة، وقدمت مؤسسة تراحم الخيرية 12635وجبة يومياً في منطقه نايف.

وأثنى أحمد درويش المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، على جهود الجمعيات الخيرية في دبي الداعمة للصندوق بأسلوب استثنائي يؤكد أن فعل الخير قيمة متأصلة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود بما يخدم الرسالة والقيمة الإنسانية لتجاوز هذه الأزمة العابرة. وأضاف المهيري بأن قيمة هذه المساعدات تحمل دلالات مختلفة للفئات المستهدفة فهي تعزز لديهم الشعور بالاستقرار، وترفع من مستوى الطمأنينة لديهم بأن دولة الإمارات تساعد الجميع بلا تمييز، مؤكداً أن المجتمع بكل أطيافه، الذين أثبتوا من خلال تفاعلهم الإيجابي مع مبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد - 19 منذ اليوم الأول من إطلاقه، أنه مسؤول وشريك في التصدي لهذه التحديات.