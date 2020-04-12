انخفاض الحرارة وأمطار محتملة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة خلال هذا الأسبوع الجاري مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويسود طقس مغبر مع رياح مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية أحياناً.. والبحر متوسط مضطرب أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان، حيث تشهد امتداد منخفض جوي سطحي على الدولة، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وساد جو حار أمس ومغبر نهاراً وغائم جزئياً على بعض المناطق مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً.

ويتوقع المركز أن يكون طقس اليوم مغبراً نهاراً وغائماً جزئياً على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب قد تكون ركامية شرقاً، مع احتمال سقوط بعض الأمطار بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف خاصة على السواحل، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/‏‏‏س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان. وتوقع المركز أن يكون طقس غد الاثنين مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الساحلية والجزر، مع فرصة لسقوط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/‏‏‏س، والبحر متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.