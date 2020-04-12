100 مليون درهم لممرات مشاة رياضية في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس

أبوظبي (الاتحاد)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية مشروعاً لتجهيز وتأهيل ممرات مشاة رياضية في 28 موقعاً متفرقاً في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس، بتكلفة 99,750,135 درهماً، حيث تم إنجاز 45% من أعمال المشروع الذي يشمل 145 منطقة استراحة، بأطوال كلية تبلغ 14.12 كيلومتر لممرات دراجات هوائية، و39.31 كيلومتر مسارات ركض.

ويهدف المشروع إلى‏ تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضات المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية الرياضية بما يدعم الصحة العامة، وتعزيز ثقافة استخدامها كوسيلة مواصلات نظيفة وصديقة للبيئة، حيث يوفر المشروع متطلبات الخدمات المجتمعية ويلبي تطلعات أفراد المجتمع والقاطنين في مناطق التنفيذ لممارسة الرياضة.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الأعمال الموقعية جارية في المشروع وتشمل إنشاء مسار للدراجات الهوائية في شارع شخبوط بن سلطان، ومسار للدراجات الهوائية وآخر للركض في شارع الخليج العربي، وكذلك إنشاء مسار لربط ممرات الدراجات الهوائية بين كل من شارع الخليج العربي وشارع الشيخ زايد. كما يشمل نطاق أعمال المشروع إنشاء ممرات ركض رياضية جديدة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس حسب المخطط الرئيس لمسارات الركض، وتركيب معدات التمارين الرياضية، وتركيب أثاث الطريق، وكذلك تجهيز أعمال البنية التحتية اللازمة لأجهزة البيع السريع في مناطق الاستراحات والتجمعات (الواحات) عند التقاطعات وأماكن عبور المشاة، بالإضافة إلى أعمال الزراعة التجميلية المصاحبة، وأعمال التظليل.