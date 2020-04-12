«العدل» : توفير خدمة عقد الزواج عن بُعد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة العدل توفير خدمة عقود الزواج عن بُعد، بهدف المحافظة على الصحة العامة وسلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية، وللحد من حضور المتعاملين إلى المحاكم وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين في إتمام معاملاتهم في ظل الأوضاع الحالية، وذلك بالاعتماد على نظام العدالة الذكي، الذي يوفر العديد من الخدمات الذكية ومن ضمنها عقد الزواج عن بعد، من خلال تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، لاستكمال إجراءات الزواج وإنجازه دون الحاجة إلى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد، بما يضمن تفادي الاختلاط المباشر وكذلك تفادي فرص انتقال العدوى من المصابين للأصحاء نتيجة وجودهم في مكان واحد. ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول على موقع الوزارة www.moj.gov.ae واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم الأنظمة الإلكترونية، ثم نظام الزواج واتباع الخطوات في النظام من إدخال البيانات المطلوبة ثم اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين في الموقع والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد، لعقد القران في أقرب وقت يناسب الأطراف، ثم عقد مجلس القران عبر تقنية الفيديو في الموعد المحدد بحضور جميع الأطراف.