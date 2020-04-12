«إقامة دبي» لرعايا الدول الشقيقة والصديقة: رافقتكم السلامة.. إلى لقاء قريب

تحرير الأمير (دبي)

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ملصقاً توديعياً خاصاً برعايا الدول الذين غادروا أراضي الدولة للعودة إلى أوطانهم بعد أن تعذر عليهم مغادرة البلاد بسبب الأوضاع الراهنة وإغلاق معظم مطارات العالم للحد من انتشار فيروس كورونا. ويحمل الملصق عبارة «رافقتكم السلامة.. إلى لقاء قريب» وجاءت هذه المبادرة لتؤكد تضامن إقامة دبي مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، ومواقفها الإنسانية في تقديم الرعاية والدعم لرعايا الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد اللواء محمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن إقامة دبي حرصت على تقديم كافة التسهيلات لزوار الدولة والمقيمين في تخليص إجراءات عودتهم إلى أواطنهم بكل يسر، مضيفاً، إن الإدارة خصصت كادراً متميزاً من الموظفين لمتابعة إجراءاتهم، بالإضافة إلى خدمة مركز اتصال آمر الذي كان يعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المتعاملين المتعلقة بمعاملاتهم بكل كفاءة واحترافية.

وأضاف المري: أن المقيمين الذين لم يغادروا سيكونون محل اهتمام وسيتم تقديم كافة التسهيلات لهم التي تضمن لهم الإقامة الكريمة وإعفاءهم من الغرامات التي ستترتب عليهم وفقاً للإجراءات والقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء.

وأوضح أن هذه المبادرة ستفتح للزائرين والمقيمين الذين غادروا البلاد جراء هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأسره أبواب الأمل والتفاؤل واللقاء القريب، بإذن الله، بحيث تكون رسالة طمأنينة تعلق في أذهانهم وقلوبهم باعتبارها آخر ما رأوه عند مغادرتهم أرض الدولة، مؤكداً بأنهم محل تقدير وترحيب في دولتهم الثانية دولة الإمارات. وأضاف اللواء المري: إن دولة الإمارات وطن للإنسانية، وفي ظل هذه الظروف الحالية نستذكر مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في رعايته الكريمة للمقيمين وإعلاء قيمة الإنسان وصون كرامته، مؤكداً أن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في إطار دعم الدولة للمقيمين في ظل هذه الظروف وإعفائهم من الغرامات، عكست الرسالة السامية لنهج دولة الإمارات الإنساني وتضامنها مع الشعوب كافة حتى وفي أصعب الظروف.

يشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عمدت إلى تغيير ملصقات جوازات سفر المسافرين في 4 مناسبات أبرزها ملصق «تويتر»، حيث رحبت دبي بالمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، جاك دورسي، من خلال ملصق وُضع على جواز سفره لدى وصوله إلى مطار دبي كتب فيها (أهلاً بك جاك) مزيناً بشعار «تويتر».