«متطوعو العين»: الوطن غالٍ وحمايته واجبة

العين (الاتحاد)

أكد عدد من المواطنين المشاركين في البرنامج الوطني للتعقيم بمدينة العين عن اعتزازهم بالمشاركة في البرنامج، وأن يكونوا جزءاً من فرق التطوع ومن الجنود المجهولين الذين يعملون طوال الليل في حماية الوطن في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشاروا إلى أن عمليات التعقيم في مدينة العين تستمر بمشاركة أعداد كبيرة من المتطوعين المواطنين والمقيمين، ويزداد العدد يومياً من الساعة الثامنة مساء وفقاً للخطة الزمنية التي تحددها الجهات المعنية من دون توقف، ينتقلون من حي سكني إلى آخر ومن شارع إلى شارع كجنود متطوعين مجهولين لا يدفعهم إلى هذا العمل النبيل إلا حب الوطن.

وقال المواطن عبدالله سالم الظاهري، متطوع في تعقيم مدينة العين، إنه منخرط في عملية التعقيم منذ أكثر من 3 أسابيع لتعقيم جميع مناطق وسط المدينة من شوارع رئيسة ومؤسسات حكومية مختلفة ومؤسسات خاصة ومستشفيات ومحال تجارية وأحياء سكنية.

من جانبه، عبّر يوسف البلوشي، متطوع، عن سعادته وامتنانه لإتاحة هذه الفرصة ليخدم الوطن، مشيراً إلى وجود أعداد كبيرة من مختلف الفئات تشارك في هذا العمل الوطني النبيل.

وأوضح محمد أهلي، من فريق بلدية مدينة العين التطوعي، أنه قائد مجموعة متطوعة، ويشارك في تعقيم منطقة القطارة، ويتم التركيز على المناطق الشعبية القديمة في مدينة العين والتي يوجد فيها تعداد سكاني كبير وتنوع للجاليات، حيث يجري تعقيمها بشكل دوري، ويتم الانتقال يومياً من منطقة إلى أخرى، مؤكداً أن المشاركة فخر لكل متطوع بأن يكون في خدمة الوطن، وقبل ذلك هي استجابة لواجب وطني، والتزام تجاه الوطن.