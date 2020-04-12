كمامات ومعقمات لرواد الجمعيات التعاونية بدبي

دبي( الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بالإدارة العامة للمرور، وبالتعاون مع شركة توتال للزيوت، حملةً توعوية مجتمعية بأهمية الوقاية من فيروس كورونا في جميع مناطق إمارة دبي.

وأوضح العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، أن الحملة التوعوية تستهدف أفراد المجتمع أثناء توافدهم إلى الجمعيات التعاونية والسوبرماركت للحصول على الاحتياجات الأساسية والضرورية لعائلاتهم، حيث نقوم بتوزيع مئات المعقمات والكمامات ومواد وأدوات التعقيم، إضافة إلى توعيتهم بسبل الوقاية من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19» عبر الإرشادات الصحية والوقائية، وكيفية اتخاذ إجراءات احترازية جدية وعلى رأسها التباعد الجسدي، إلى جانب الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات من أجل حماية الشخص نفسه والآخرين من حوله، وتوجيههم نحو قواعد الصحة العامة وتنظيف وتعقيم الأسطح، إضافة لتعريفهم بطرق انتقال العدوى وكيفية حماية أنفسهم، وما هي الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب، وكذلك الخطوات الواجب اتخاذها في حال ظهور حالات مصابة بالفيروس، والمتمثلة في عزل المصاب، والاتصال فوراً بالسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما شدد العميد المزروعي على أهمية تعقيم كافة مرافق المنزل وتعقيم السيارات بشكل جيد يومياً، وعدم ترك المعقمات بداخلها؛ لخطورتها في التسبب في حوادث حريق، وتوفير معقم اليدين عند مدخل المنزل لاستخدامه، والالتزام بالتباعد الجسدي في كل مكان.