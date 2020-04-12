«التعقيم الوطني» لصحة المجتمع وحمايته

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي جهودها في تنفيذ برنامج التعقيم الوطني في كافة مناطق إمارة أبوظبي ضمن برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته الدولة، مع تأكيد أهمية الالتزام بالبيوت لما في ذلك من أثر بالغ في نجاح أهداف البرنامج.

ووجهت دائرة البلديات والنقل ممثلة ببلدياتها الثلاث، ومركز النقل المتكامل، بالإضافة إلى مركز إدارة النفايات «تدوير»، الشكر للعاملين كافة ضمن برنامج التعقيم الوطني في الإمارة، في إطار الجهود الوطنية المتواصلة والعمل الدؤوب الذي يبذل للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

وقالت دائرة البلديات والنقل عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: كل الفخر والتقدير لطواقم عمل البلديات ومركز النقل المتكامل و«تدوير» في إمارة أبوظبي على عطائهم المتواصل على مدار الساعة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، من خلال نشر الوعي والرقابة والتعقيم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم كافة.

وأشادوا بدور العمال المعنيين بتنفيذ البرنامج ممن كرسوا وقتهم في خدمة صحة وسلامة المجتمع، حيث يتم غسل وتعقيم الأماكن العامة والمناطق السكنية والشوارع الرئيسة باستخدام مواد تنظيف وتعقيم معتمدة من الجهات المختصة في الدولة.

ونفذ 1100 عامل من «تدوير» والبلديات الثلاث منذ بدء برنامج التعقيم الوطني في 26 مارس الماضي وحتى يوم أمس، 112,200 ساعة عمل، حيث يوجدون يومياً لتنفيذ المهام المطلوبة منهم، إذ تم استهداف تعقيم أكثر من 250 منطقة وحوضاً على مستوى إمارة أبوظبي.

وأوضح الدكتور سالم الكعبي، مدير عام مركز «تدوير»، أن منفذي برنامج التعقيم من العمال والمهندسين والمشرفين والفنيين يبذلون قصارى جهدهم يومياً لتنفيذ البرنامج اليومي للتعقيم، مؤكداً أنه يتم أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتوفير عناصر الأمان للعاملين من حيث ملابس التعقيم، كما أن كافة المواد التي يتم استخدامها آمنة للإنسان والبيئة، ومعتمدة من الجهات المختصة في الدولة.

وأكد الكعبي أن المرحلة المقبلة من برنامج التعقيم تتضمن خطة عمل يومية تستهدف المناطق الحيوية التي يكثر ارتياد الناس لها، والجسور والأنفاق.

ويومياً يتم استخدام 14 ألف لتر من المواد المستخدمة في التعقيم، و300 ألف لتر من المياه للغسيل اليومي للحاويات.