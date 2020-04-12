«متطوعو دبي»: خدمة الوطن شرف عظيم

آمنة الكتبي (دبي)

في البرنامج الوطني للتعقيم هناك أيادٍ بيضاء، تقدم الكثير بلا مقابل، وتبذل الجهد لخدمة المجتمع ودعمه، دون كلل أو ملل، وتراه جزءاً لا يتجزأ من المنظومة المجتمعية، لمواجهة فيروس كورونا من خلال هذه المشاركة.

الكوادر الصحية

وأكدت حصة الغرير، متطوعة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن دورها يتمثل في إدخال البيانات وتحديثها، وتعمل بنظام الوردية، وعملها يتطلب التحلي بالدقة، مبينة أنها حريصة على أن تستثمر وقتها في سبيل الوطن، قائلة: يسعى المتطوعون من مجتمع الإمارات؛ من المواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة، إلى العمل التطوعي لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، عبر المشاركة الفعالة التي تتمثل في مساعدة الكوادر الصحية العاملة في الصف الأول، من خلال الانضمام لتطبيق مبادرة «يوم لدبي»، بالإضافة إلى العديد من المهام التي يكون لها دور كبير لدى أفراد المجتمع في العمل على انحسار هذا الفيروس وإيقاف انتشاره.

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روح الشباب

وقال جمعة المنصوب «متطوع»: الوطن ينادي كل المتطوعين؛ فالتطوع في مجال الخير نهج في دولة الإمارات، وهذا دليل على نهج العطاء في الدولة، وتنمية العمل المجتمعي التطوعي في روح الشباب.

وأضاف أنه انضم إلى مؤسسة وطني الإمارات للتطوع ضمن برنامج جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه على استعداد وتأهب تام، لتلبية نداء الواجب في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة والعالم.

وتابع أن: التطوع يمد أواصر المشاركة الإيجابية، ويعزز معاني الترابط بين مختلف أفراد المجتمع، ويعكس مدى احترام الشعب الإماراتي وكل مقيم في دولة الإمارات وإدراكهم لأهمية التطوع.

وأضاف: سبب وجودنا كمتطوعين، وترك منازلنا وأهالينا، هو حبنا للوطن، وسوف نجتاز الأزمة بسلام جميعاً، إن شاء الله.

قيمة إنسانية

قالت علياء العامري، محامية متطوعة: «موجودون في الميدان مع الشباب والشابات لخدمة الوطن»، مؤكدة أن للعمل التطوعي مذاقاً فريداً لا يعرفه إلا من يمارسه؛ فهو يعبر عن قيمة إنسانية تعكس الشعور بالولاء والانتماء والتضامن، ويعبر عن حس راقٍ بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أفراد وشرائح المجتمع كافة، وأدعو الشباب والشابات للتطوع لأجل الإمارات في هذه الظروف، وهو رد جميل لهذا الوطن، وشرف عظيم لنا جميعاً.

صورة مشرفة

أكدت ناهد القابسي، متطوعة في دبي لخدمات الإسعاف عن طريق تطبيق «يوم لدبي»، أن دورها يتمثل في إدخال البيانات الخاصة حول المعدات الطبية للمستشفيات، مشيرة إلى أن خدمة الوطن تشمل الجميع، وكل منا له بصمته الخاصة، ووجودنا في هذه الظروف يعطي صورة مشرفة لمستقبل الإمارات وبناء دولة عصرية متقدمة، مؤكدة أهمية العمل التطوعي في التكامل، ودعم جهود الجهات المعنية والمختصة في مكافحة ومنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.