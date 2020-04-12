الامارات | بلدية دبي: تحسن عام في جودة الهواء

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي: تحسن عام في جودة الهواء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأنها رصدت تحسناً ملحوظاً في جودة الهواء، وتراجع نسب الملوثات، خلال الفترة الأخيرة، فيما أعلنت وزارة التغيير المناخي والبيئة أن جودة الهواء على مستوى الدولة تحسنت بنسبة 14%.

وأوضحت بلدية دبي لـ«الإمارات اليوم» أنه منذ تطبيق برنامج التعقيم الوطني، فإن جودة الهواء بشكل عام في الإمارة، شهدت تحسناً ملحوظاً، أظهرته قراءات أدوات وأجهزة القياس لديها، وذلك على معظم الملوثات.

وتجاوزت نسبة انخفاض غاز ثاني أكسيد النيتروجين نسبة 57%، أما غاز أول أكسيد الكربون فانخفض بنسبة 48%، كما انخفض غاز ثاني أكسيد الكبريت 25%.

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وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة أعلنت أخيراً أن نسبة جودة الهواء ارتفعت بمعدل 14% بنهاية العام الماضي، وأنه من المتوقع أن ترتفع النسبة خلال الأسابيع المقبلة في ظل الظروف الراهنة، التي شهدت تغيرات كبيرة، ومنها انخفاض الانبعاثات الكربونية وانخفاض التلوث بعد التوقف الذي تشهده وسائل النقل والمواصلات، إضافة إلى التغيرات التي يشهدها العالم.

ولفتت الوزارة إلى أن الفترة الماضية شهدت تحسناً ملحوظاً في نسب جودة الهواء مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام السابقة، حيث كانت نسبة الأيام الخضراء 81% من أيام عام 2019 مقارنة بنسبة 71% من الأيام الخضراء لعام 2018، لافتة إلى أن الوزارة تعكف على بدء العمل على استراتيجية جودة الهواء ما بعد 2021.

48 % انخفاضاً في غاز أول أكسيد الكربون و25% في ثاني أكسيد الكبريت