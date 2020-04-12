الامارات | الحوسني: إكرام الميت.. أساس التعامل مع ضحايا «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوسني: إكرام الميت.. أساس التعامل مع ضحايا «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني أن التعامل مع المتوفين المصابين بالفيروس في الدولة، يتم بصورة تضمن إكرام الميت، بشكل أساسي، إذ تُجرى عملية التغسيل بالطريقة الصحيحة وفق تعاليم الشريعة الإسلامية، مع اتباع الإجراءات الوقائية من جانب المغسّلين.

كما أكدت تدريب العاملين في هذا المجال للتعامل مع ضحايا الفيروس وفق قانون الأمراض السارية، وهناك قرارات خاصة بإجراءات نقل وتغسيل المتوفين بمرض «كوفيد-19». ونصحت أسر المتوفين بأن تقتصر إجراءات الدفن والصلاة على الميت على عدد محدود من أهله، والاقتصار على التعزية من خلال التواصل بالهاتف، لتجنب التجمعات والحفاظ على سلامة الجميع.