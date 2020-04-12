الامارات | حملة بلغات العمال للتعريف بسبل الوقاية من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة بلغات العمال للتعريف بسبل الوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفذ حكومة دبي حملة توعوية واسعة النطاق حول سبل الوقاية والحماية الواجب اتباعها لمكافحة هذا الوباء، مستهدفةً سكنات العمال في مختلف أنحاء دبي، حرصاً على نشر الوعي بين هذه الفئة.

يشارك في تنفيذ الحملة التي انطلقت 22 مارس الفائت فرق من الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وبلدية دبي، بالتنسيق مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا.

وتضمنت الحملة زيارة سكنات العمال في مناطق المحيصنة (سناپور)، وحتا، ومجمع دبي للاستثمار، ومدينة دبي الصناعية، وجبل علي، والقوز1، و2، و3، و4، إضافة إلى سكنات العمال الخاصة بمعرض إكسبو دبي 2020، مع الحرص على التواصل مع أكبر عدد ممكن من العمال. وشملت 1822 سكناً عمالياً، وأسهمت في تأكيد الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الغرف، وأماكن الطبخ وقاعات تناول الطعام، علاوة على الإجراءات الوقائية عند الخروج من السكن، بما في ذلك ضرورة ترك المسافة الآمنة بين الأفراد، والمحافظة على قياس درجات الحرارة باستمرار، وكذلك تعقيم الحافلات.

وقال المنسق العام للجنة عبدالله لشكري، في دبي: «تعتبر دبي من أكثر المدن استضافة للعمال حول العالم، نظراً لحركة التعمير المصاحبة لعمليات التنمية في مختلف القطاعات، بينما تولي حكومة دبي اهتماماً خاصاً بتوفير أفضل ظروف العمل، وهو الاعتبار الذي تعمل اللجنة على أساسه لإطلاق المبادرات والبرامج الهادفة إلى تحسين الظروف الخاصة بالعمال، سواء المرتبطة منها بمجال عملهم أو بأوضاعهم المعيشية وضمن مختلف الأوقات، بينما يقتضي الموقف الراهن مضاعفة العمل في ما يتعلق بنشر الوعي الصحي بينهم».

وزارت فرق اللجنة نحو 20 مجمعاً سكنياً للعمال خلال الحملة، إضافة إلى زيارة المحال التي يرتادها العمال والعيادات والحافلات المستخدمة في نقلهم إلى مواقع العمل، في حين أمدت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني وبلدية دبي بملصقات إرشادية وتوعوية لتوزيعها في الأماكن التي يتم زيارتها.

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وتركز الحملة على التعريف بالفيروس وطرق انتقال العدوى وكيفية انتشارها، والاحتياطات الواجب اتخاذها على المستوى الشخصي للحماية من الفيروس وحماية الآخرين، والحد من فرص انتشاره، والتعريف بأهم الإرشادات العامة الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في دبي، مع مراعاة تبسيط المعلومات لتوصيل المعلومة إلى أكبر عدد منهم، وكذلك تمريرها إليهم بلغاتهم الأصلية.

نظافة السكنات

قالت مدير قسم الصحة البيئية ببلدية دبي، الدكتورة مريم بن عيسى، إن الحملة تساند الجهود الكبيرة المبذولة على مستوى إمارة دبي للتصدي لواحدة من أخطر الظواهر الصحية التي يواجهها العالم في تاريخه المعاصر. وأشارت إلى أن نظافة السكنات العمالية تشكل مطلباً أساسياً لضمان صحة وسلامة العمال.

1822

سكناً عمالياً شملتها الحملة، وأسهمت في تأكيد الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الغرف.