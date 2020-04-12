الامارات | بالفيديو.. سيف: الرعاية والرياضة والإيجابية.. أنقذتني

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سيف: الرعاية والرياضة والإيجابية.. أنقذتني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المواطن، سيف عبدالله أهلي، إن رحلته مع الإصابة بفيروس «كوفيد-19» انتهت، أخيراً، بعدما أثبتت الفحوص المخبرية شفاءه بالكامل من المرض.

وأكد أن الرعاية الصحية التي تلقاها، وحرصه على ممارسة الرياضة لتعزيز مناعته، إضافة إلى إصراره على التحلي بالإيجابية، سرّعت من شفائه.

وروى أهلي لـ«الإمارات اليوم» أنه اكتشف إصابته بالفيروس بعدما خالط مصابين، إذ توجه على الفور لإجراء الفحص، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض صحية عليه.

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وأضاف أنه خضع لإجراءات العزل في أحد الفنادق، وقال: «كنت متخوفاً من التطورات التي قد تطرأ على حالتي، إلا أنني فوجئت بفريق طبي عالي المستوى، ورعاية استثنائية، الأمر الذي رفع من روحي المعنوية إلى حد كبير، وساعدني على سرعة الشفاء».

وأضاف: «استمرت فترة العزل نحو 10 أيام، لم تظهر خلالها إلا بعض الأعراض البسيطة، مثل السعال الخفيف، وبعض الأعراض الأخرى».

وشرح أنه حرص على ممارسة الرياضة بانتظام، يومياً، وقرر أن يخاطب أفراد المجتمع، متحدثاً عن يومياته في العزل الصحي، ومقدماً لهم رسائل يومية تتضمن النصائح والتحذيرات لحمايتهم من التعرض للإصابة بالفيروس.

واختتم أهلي حديثة قائلاً: «الخوف شيء طبيعي، خصوصاً بعد الإصابة بالفيروس، إلا أنه أيضاً يضعف المناعة، لذا فالتحلي بالإيجابية ضروري».