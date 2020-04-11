الامارات | «التوطين» تعلن عن «وظائف فورية» للمقيمين

شكرا لقرائتكم خبر عن «التوطين» تعلن عن «وظائف فورية» للمقيمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت «الإمارات اليوم» عدداً كبيراً من الوظائف الفورية، المتاحة على سوق العمل الافتراضي، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، المخصصة لغير المواطنين، ممن تأثرت جهات عملهم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19).

ومثّلت الشواغر المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للسوق الافتراضي، عشرات المهن والوظائف ضمن 19 قطاع عمل، تنوعت ما بين فرص عمل «دائمة» وأخرى بعقود «مؤقتة» تصل إلى ستة شهور، فيما راوحت الرواتب المعلنة للوظائف المتاحة ما بين 3 و10 آلاف درهم شهرياً.

وتفصيلاً، دعت الوزارة المنشآت التي يوجد لديها فائض في عدد العمالة من غير المواطنين المصرح لهم بالعمل لديها، إلى تسجيل بياناتهم في نظام سوق العمل الافتراضي، الذي دشنته على موقع إلكتروني رسمي تابع لها، لدعم احتياجات سوق العمل في ظل وقف الاستقدام من خارج الدولة، ووفق احتياج المنشآت الأخرى، مشددة على أن التزام جهات العمل تجاه هؤلاء العمال سيبقى قائماً من حيث السكن والوفاء بمستحقاتهم كافة (ما عدا الأجر) وذلك حتى مغادرتهم البلاد، أو التصريح لهم بالعمل في منشأة أخرى.

وأكدت الوزارة أنه في وسع أصحاب جهات العمل ومسؤولي منشآت القطاع الخاص، الراغبين في توظيف عمال جدد خلال فترة وقف استقدام عمالة من خارج الدولة، البحث في قاعدة بيانات العمال المتوافرة في نظام سوق العمل الافتراضي، والحصول على تصريح عمل داخلي، عبر الأنظمة الإلكترونية لتشغيل العمالة التي تختارها، موضحة أن موقع سوق العمل الافتراضي مصمم لمساعدة المنشآت التي لديها فائض في القوة العاملة، وتأمين فرص عمل للعمالة الموجودة في الدولة، والمتأثرة بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أنه على المنشآت التي ترغب في توظيف العمالة الموجودة داخل السوق خلال فترة وقف الاستقدام من خارج الدولة، عرض الوظائف المتاحة لديها في نظام سوق العمل الافتراضي، والبحث في قاعدة بيانات العمال المتوافرة، واختيار ما يتوافق مع متطلباتها في الوظائف المتاحة.

وأفادت بأن موقع سوق العمل الافتراضي مصمم لمساعدة العمالة الموجودة داخل الدولة، التي ترغب في إيجاد فرص عمل من خلال التسجيل في الموقع، والتقديم على الوظائف المعروضة من المنشآت المسجلة، التي تتوافق مع خبراتهم ومؤهلاتهم.

وتابعت أنه على المنشآت التي ترغب في توظيف العمالة الموجودة داخل الدولة، في المقابل، عرض الوظائف المتاحة لديها في نظام سوق العمل الافتراضي والبحث في قاعدة بيانات العمال المتوافرة، واختيار ما يتوافق مع متطلباتها في الوظائف المتاحة، لافتة إلى إمكان استخدام العمالة وفق الحاجة من خلال طلب أحد تصاريح العمل الداخلية المتوافرة على الأنظمة الإلكترونية والذكية، وتشمل «تصريح عمل انتقال إلى صاحب عمل جديد»، و«تصريح عمل مؤقت»، «وتصريح عمل بعض الوقت».

وبحسب بيانات متاحة عبر سوق العمل الافتراضي للوزارة، رصدتها «الإمارات اليوم»، تم تسجيل شواغر في عشرات المهن لدى 19 قطاع عمل، إذ سجّل «قطاع الإنشاءات» شواغر في مهن: مهندس ميكانيكي، وأمين مخازن، ومهندس تخطيط، ومهندس هياكل، ومسؤول صيانة، وعامل بناء، وعامل حدادة، ونجّار.

وسجل «قطاع صناعة التجهيزات الغذائية» شواغر في مهنة مساعد شيف.

وسجّل «قطاع التجارة الإلكترونية» شواغر في مهنتي موظف مركز اتصال، وتسويق بقالة.

وسجّل «قطاع المطاعم» شواغر في مهنتي نادل، ومدير مطعم.

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وطلب «قطاع العلاقات الحكومية» شواغر في مهنتي مدقق حسابات، واختصاصي توظيف.

وطلب «قطاع الخدمات القانونية» شواغر في مهنة مستشار قانوني.

ورصد «قطاع برامج الكمبيوتر» شواغر في مهنة مبيعات تكنولوجيا المعلومات.

ورصد «قطاع صناعة السيارات» شواغر في وظيفة أخصائي رواتب.

وخصص «قطاع التسويق والإعلان» شواغر في مهن أخصائي تسويق، ومبيعات عبر الهاتف، ومصمم غرافيك.

وطلب «قطاع العقارات» وظيفة مدير علاقات متعاملين. وطلب «قطاع الاستشارات التجارية» وظيفة أخصائي توظيف. وطلب «قطاع البيع بالتجزئة» وظيفتي خبير مبيعات، وممثل خدمة عملاء. وطلب «قطاع المحاسبة والتدقيق» وظيفة محاسب. ووفر «قطاع المستشفيات والعيادات الطبية» شواغر في مهنة ممرض. كما طلب «قطاع الرعاية الصحية» مهن: مدير موارد بشرية، ومسؤول موارد بشرية، وأخصائي توظيف، ومسؤول شؤون مرضى، وممرضات نساء، وممرضات رعاية منزلية، وممرضات عربيات. وطلب «قطاع النقل» مهن: سائق، ومشغل حفارة، ومشغل لودر.

وتضمنت قائمة الشواغر كذلك موظفات مبيعات في «قطاع إدارة المناسبات والخدمات»، ومدير موارد بشرية، ومساعد مدير موارد بشرية في «قطاع التوظيف»، إضافة إلى وظيفة أخصائي موارد بشرية في «قطاع الموارد البشرية».

خيارات بديلة

قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن الإعلان عن الشواغر الوظيفية يندرج ضمن سلسلة التدابير الوقائية والاحترازية المُتبعة في الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقاً من سعي الوزارة لبناء منظومة شاملة لحماية الحقوق العمالية وضمان مصالح أصحاب العمل، وتوفير الخيارات البديلة للمتأثرين من أزمة تفشي الفيروس، وبناءً على القرار الوزاري رقم (279-2020) المادة «3».

موقع سوق العمل الافتراضي مصمم لمساعدة العمالة الموجودة داخل الدولة على إيجاد فرص عمل.

«الرواتب المعلنة للوظائف المتاحة راوحت بين 3 و10 آلاف درهم شهرياً».

«يمكن للمنشآت الخاصة الحصول على تصريح عمل عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية».