الامارات | بالفيديو.. محمد بن زايد للفرق الوطنية: محظوظ بأمثالكم.. واقفون مثل الرمح في أصعب الظروف

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محمد بن زايد للفرق الوطنية: محظوظ بأمثالكم.. واقفون مثل الرمح في أصعب الظروف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المصدر: أبوظبي - وام التاريخ: 12 أبريل 2020 • تابع عبر تقنية الاتصال المرئي سير إجراءات مكافحة «كورونا». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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