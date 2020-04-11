الامارات | العدل تعلن توفير خدمة عقد الزواج عن بعد‎

شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تعلن توفير خدمة عقد الزواج عن بعد‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت وزارة العدل عن توفر خدمة عقود الزواج عن بعد وذلك بهدف المحافظة على الصحة العامة وسلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية في الدولة، ومن اجل الحد من حضور المتعاملين الى المحاكم وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين في إتمام معاملاتهم الشخصية القانونية والقضائية في ظل الأوضاع الحالية، وذلك بالاعتماد على نظام العدالة الذكي، الذي يوفر العديد من الخدمات الذكية ومن ضمن اهمها في هذه المرحلة عقد الزواج عن بعد من خلال تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج وإنجازه دون الحاجة الى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد، لما يضمن تفاديا للاختلاط المباشر وكذلك تفادي فرص انتقال العدوى من المصابين للأصحاء نتيجة تواجدهم في مكان واحد ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول على موقع الوزارة moj.gov.ae واختيار الخدمات الالكترونية ثم الأنظمة الالكترونية ثم نظام الزواج واتباع الخطوات في النظام من ادخال البيانات المطلوبة ثم اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين في الموقع والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد، لعقد القران في أقرب وقت يناسب الأطراف ثم عقد مجلس القران عبر تقنية الفيديو في الموعد المحدد بحضور جميع الأطراف عبر الفيديو وبعد تأكد المأذون من الأطراف وسؤالهم عن صحة توقيعاتهم الالكترونية ودفعهم الرسوم، وتوقيعه هو بدوره على العقد وارساله عبر البريد الالكتروني الى المحكمة الشرعية التي تتأكد بدورها من كل المتطلبات وتصادق على العقد وترسله كخطوة أخيرة ونهائية الى الزوجين عبر هواتفهم.