الامارات | بلدية دبي تنجز 32.7 ألف بلاغ وخدمة خلال شهر واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تنجز 32.7 ألف بلاغ وخدمة خلال شهر واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبي أنها حققت نجاحاً كبيراً في تطبيق نظام العمل عن بعد، حيث قدمت جميع خدماتها عبر القنوات الإلكترونية والذكية بنسبة 100%، كما أنها تلقت 32 ألف و786 بلاغاً وخدمة خلال شهر مارس الماضي فقط، أنجزتهم في الوقت المحدد.

وكشف مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري عن تعقيم أكثر من 226 منطقة في مدينة دبي بجميع مرافقها، وذلك خلال الحملة الموسعة لتطهير وتعقيم المرافق والأماكن العامة في الإمارة، ضمن البرنامج الوطني للتعقيم. مشيراً إلى أن «البرنامج ساهمت فيه مجموعة من الدوائر المحلية والشركاء الاستراتيجيين للبلدية».

وأوضح الهاجري لـ«الإمارات اليوم» أن البلدية أغلقت جميع مراكزها، من بينها المركز الرئيس، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحول حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، وتطبيق «إستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، أطلقت بلدية دبي في الربع الرابع من عام 2019 المنظومة الذكية الخاصة بإدارة مهام الموظفين وإدارة عملية المراسلات والتقارير الداخلية والخارجية، وتم تدريب جميع الموظفين على هذه المنظومة لضمان استمراية العمل مع تطبيق نظام العمل عن بعد حيث يتميز النظام بقياس نسبة إنجاز المهام بدقة وفعالية.

وذكر أن عدد التقارير الفنية، والمراسلات الخارجية، سواء اتحادية أو محلية منذ تطبيق منظومة العمل عن بعد بدءاً من 22 مارس الماضي، وحتى 5 أبريل الجاري، بلغ 6589 تقريراً ومعاملة.

ولفت الهاجري إلى أن البلدية نفذت خطة استمرارية الأعمال وفق نموذج تصنيف الخدمات الحكومية للأزمات والكوارث، شملت على توجيه المتعاملين إلى استخدام الخدمات والتطبيقات الذكية لإنجاز معاملاتهم كافة، وذلك حرصاً على سلامة وصحة المتعاملين، وتجسيداً لالتزام بلدية دبي بالتدابير الوقائية والاحترازية التي وجهت بها القيادة الرشيدة، والاستفادة من التطبيقات والخدمات الذكية على مدار الساعة.

وكشف أن إجمالي عدد البلاغات وطلبات الخدمة من خلال تطبيق «Dubai 24-7» بلغ 32 ألفاً و786 بلاغاً وخدمة، خلال شهر مارس الماضي فقط، وتم إنجاز البلاغات والخدمات خلال الوقت المحدد بنسبة بلغت 98%.

ويعد تطبيق دبي 24، من أبرز التطبيقات الذكية التي أطلقتها بلدية دبي بهدف استدامة تقديم خدماتها لمتعامليها بكل سهولة، كذلك رصد بلاغاتهم على مدار الساعة، حيث يتيح التطبيق للمتعامل إمكانية تسجيل البلاغات، وطلب الخدمات دون الحاجة للتواصل مع مركز الاتصال وبميزات مختلفة وسهلة، مثل قدرة المتعامل على تسجيل البلاغات بطرق مختلفة «الصوت، الصورة، الفيديو، الكتابة» بسهولة وسرعة خلال 10 ثوانٍ، ويقوم التطبيق بتتبع مسار البلاغ ومركبات المنفذين للبلاغ من خلال ميزة التحديد التلقائي لأقرب رقم، ما يسهم في تعزيز سرعة انجاز البلاغات، وإتاحة الفرصة للمتعامل لتقييم «الخدمة/البلاغ» بعد إنجازها، إلى جانب إمكانية التحري عن الإشاعات المتعلقة بمهام عمل البلدية من خلال إرسالها عبر التطبيق لفريق «الخبر اليقين» المسؤول عن تصحيح المعلومات المغلوطة.

أفاد الهاجري أن البلدية وفرت أيضاَ نظام الموظف الافتراض، والذي يتيح إمكانية الحصول على الإجابات اللازمة لمختلف، الاستفسارات الواردة من المتعاملين، دون الحاجة للتواصل مع موظفي مركز الاتصال.

وأشار إلى أن عدد الاستفسارات الواردة لمركز الاتصال خلال شهر مارس بلغ 43,078 أي بنسبة مضاعفة للأشهر السابقة، ويتم الرد على المكالمات في الوقت المحدد لبلدية دبي وهو )خلال 20 ثانية(.

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وكشفت أن عدد معاملات الترخيص الذاتي للملاحق السكنية عبر تطبيق، Dubai PBS بلغ 57 معاملة، تم إنجازها في الوقت المحدد بنسبة 96%، ويوفر التطبيق كافة المعلومات اللازمة للملاك لمتابعة معاملاتهم المتعلقة بالتراخيص والبناء، ويقدم التطبيق الذكي خدمات فريدة من نوعها وهي خدمة «الترخيص الذاتي» والتي تمكن المتعامل من تصميم و ترخيص ملاحق في فللهم السكنية.

وأفادت بلدية دبي أن عدد المعاملات التي وردت عبر التطبيق خلال فترة العمل عن بعد خلال الفترة بين 22 مارس وحتى 5 أبريل الجاري، 27 معاملة، ويتم إنجاز الطلبات الواردة خلال يوم عمل واحد، و

يتيح تطبيق خريطتي لملاك الأراضي من أفراد وشركات طلب الخارطة الموقعية من بلدية دبي )وثيقة معتمدة إلكترونيا( بكل يسر وسهولة.

وكشف مدير عام بلدية دبي داود الهاجري عن تعقيم أكثر من 226 منطقة في مدينة دبي بجميع مرافقها، وذلك خلال الحملة الموسعة لتطهير وتعقيم المرافق والأماكن العامة في الإمارة، ضمن البرنامج الوطني للتعقيم. مشيرا الى أن «البرنامج ساهمت فيها مجموعة من الدوائر المحلية والشركاء الاستراتيجيين للبلدية».

وتابع «نفذ الحملة أكثر من 186 فنياً متخصصاً، استخدموا أحدث الأجهزة والتقنيات، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة». مشيراً إلى «تعقيم أكثر من 129 مؤسسة حكومية ومباني تابعة لبلدية دبي، والحدائق العامة، والمدارس الحكومية بعد اغلاقها، إضافة الى الإشراف على تعقيم أكثر من 208 مدرسة خاصة، ومساكن للعمال في مختلف أنحاء الإمارة».

وأشار الى مساهمة عدد من الدوائر المحلية، وشركاء البلدية الاستراتيجيين، كخط دفاع أول في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتاً الى أن «عمليات التعقيم ستستمر خلال الفترة المقبلة لتشمل بقية المناطق».

وأضاف أن «البلدية وهي إحدى أهم الدوائر ذات المهام المتعددة، أتاحت لجميع متعامليها استخدام أحدث التقنيات الحديثة لضمان استمرارية أعمالها، سواء من خلال تطبيقاتها الذكية المتنوعة والشاملة أو موقعها الالكتروني، وذلك التزاما منها بتوجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين بكفاءة وفعالية في مختلف قطاعاتها ومجالات عملها خلال فترة»العمل عن بعد«.

وأكد الهاجري أن إدارة العمليات الحيوية لمدينة دبي مستمرة ولم تتوقف، مشيراً إلى أن الموظفين الميدانيين في البلدية، يقومون بجهود كبيرة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة لجميع افراد المجتمع، من خلال العمليات الخاصة بالمجاري والصرف الصحي والنظافة العامة، كما أن اجراء الفحوصات المخبرية، وعمليات التفتيش والرقابة، مستمرة للتأكد من سلامة الأغذية المستوردة والمحلية والمنتجات الاستهلاكية، فضلا عن الخدمات البيطرية التي تهدف للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

يذكر أن الوحدات التنظيمية في بلدية دبي تلقت عدداً كبيراً من الخدمات منذ بدء تنفيذ العمل عن بعد، في تاريخ 22 مارس وحتى تاريخ 5 أبريل، حيث تلقت إدارة سلامة الغذاء 24 ألف و 437 خدمة أنجزتها بنسبة 98% في الوقت المحدد، فيما تلقت إدارة الصحة والسلامة 8 آلاف و 526 خدمة، تمكنت من إنجازها بنسبة 100% في وقتها، بينما تلقي مختبر دبي المركزي 3 آلاف و 508 خدمة أنجزها بنسبة 98%، وتلقت إدارة تراخيص البناء 3 آلاف و 504 خدمة، بنسبة إنجاز بلغت 99%، فيما أنجزت إدارة الاستثمار ألفات و 312 خدمة، بنسبة إنجاز بلغت 100%.

وحسب إحصاءات البلدية تلقت إدارة المساحة في البلدية 440 خدمة، أنجزتها بنسبة 98%، فيما تمكنت إدارة خدمات الصحة العامة في البلدية من إنجاز 426 خدمة، بمعدل إنجاز 99.8%، وتلقت إدارة البيئة 394 خدمة، أنجزتها بنسبة 99.4%، فيما استطاعت إدارة التخطيط التنفيذي من إنجاز 164 خدمة، بنسبة 100% في الوقت المحدد، واستقبلت إدارة النفايات 54 خدمة أنجزتها بنسبة 100% في وقتها، كذلك أيضاَ تمكنت إدارة شبكة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي من إنجاز 15 معاملة بنسبة 100% في الوقت المحدد.